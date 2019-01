Uber España ha defendido este martes, tras la llegada de la plataforma a València, que entiende la "inquietud" en el sector del taxi y que actualmente "hay mercado para todos", mientras que la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha avanzado que no descarta "ningún tipo de acción", aunque los taxistas seguirán prestando su servicio en la ciudad "como hasta ahora".

Así lo han afirmado el director de la compañía en España, Juan Galiardo, y el presidente de la confederación, Fernando del Molino, respectivamente, a preguntas de los periodistas en el foro 'Ciutat en beta' sobre ciudades en movimiento, celebrado en La Marina de València.

El servicio llega a la ciudad con 'UberX', con conductores profesionales y licencias VTC, y la previsión de llegar a 200 conductores en los próximos días o semanas, antes de su desembarco en el eje Alicante-Elche con un "potencial tremendo" por el aeropuerto, como ha resaltado el representante de Uber.

Sobre la controversia y las críticas de competencia desleal, ha remarcado que entienden la "inquietud" en el sector del taxi y ha defendido que "hay mercado para todos". "Alternativas como Uber lo que hacen no es quitarle trabajo al taxi; todo lo contrario, hacen que la facturación crezca, lo que hemos visto en ciudades como Barcelona", ha aseverado.

El titular de Uber España ha manifestado su confianza en que "la mayoría de los taxistas quieren seguir trabajando sin conflicto", pues considera que "es una minoría radical la que tiene esta visión de juego de 'suma cero' que los datos no avalan".

"LA DEMANDA ESTÁ AHÍ"

En cuanto al despliegue en València, ha reconocido que "los primeros días son siempre complicados" y ha avanzado que la previsión es llegar a 200 conductores ante la demanda en la ciudad, con el objetivo de "garantizar un buen servicio para los valencianos". Tras resaltar que en la Comunitat abrieron la 'app' casi 700 personas en 2018, ha subrayado: "La demanda está ahí, ahora solo falta que se sigan sumando los coches poco a poco".

Respecto al número de licencias VTC -la normativa establece una por cada 30 taxis-, el director de Uber España ha recalcado que "se cumple escrupulosamente en toda la Comunitat Valenciana, incluida València". "Si sumas el número de taxis mas VTC por cada mil habitantes, València tiene solo 2,8 mas VTC, mientras que ciudades como París o Londres tienen seis y 12", ha ilustrado.

Y ha hecho hincapié en que "lo que no podemos hacer es retroactivamente expropiar licencias que ya se han concedido y que han sido confirmadas por el Tribunal Supremo", para insistir en que las licencias con las que operan en València son "100% emitidas en la Comunitat y cumplen estrictamente con la legislación, incluido en 30/1".

Ha criticado así que la regulación española es "una de las más restrictivas de Europa". "No sobran coches, sino que probablemente faltan para dar servicio al público y ofrecer alternativas para que puedan dejar su coche particular en casa", ha manifestado.

Sobre una de las críticas del sector del taxi, que plataformas como Uber llevan a extinguirlo en ciudades como San Francisco, ha remarcado que "la realidad americana es muy distinta a la europea" y que en España "opera en su mayoría con productos con licencia". "Somos muy optimistas en que hay mercado para todos, los datos lo avalan", ha reiterado.

Galiardo ha hecho un llamamiento a los taxistas a que "se animen a utilizar nuevas alternativas como Uber, y podamos superar este conflicto y esta guerra del taxi que no le interesa a la mayoría de taxistas, salvo a un sector minoritario, radical y a menudo violento". A su juicio, "son servicios comparables y se tienen que regular de forma comparable: La mayoría del sector confía en que hay hueco para todos".

CAMBIOS EN CATALUÑA

Preguntado por la intención de la Generalitat de Cataluña de que los VTC tengan que pedir con horas de antelación el servicio, ha matizado que "de momento no hay nada confirmado" y ha confiado en que "la administración acabe regulando en beneficio de ciudadano y en que querrá apoyar un servicio que genera empleo de calidad y que da al ciudadano una buena alternativa".

Bajo este prisma, al hilo del foro sobre ciudades en movimiento, el director de Uber ha señalado que el futuro del transporte "hacia donde no va es hacia atrás, hacia un modelo basado en el coche propio". "Hay que trabajar juntos entre todos: patinetes, bicicletas compartidas, VTC y, por supuesto, el sector del taxi, para crear un modelo de movilidad distinto que no dependa del coche propio y que no genere el nivel de contaminación y congestión que genera el actual", ha reivindicado.

"EL TAXI VA A SEGUIR TRABAJANDO COMO HASTA AHORA"

Por parte de los taxistas, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat ha puesto el foco sobre "informes públicos en ciudades como Nueva York o San Francisco que dicen que el taxi ha desaparecido prácticamente o ha reducido sus ingresos en un 50%".

En cualquier caso, tras la llegada de Uber, ha asegurado que "el taxi en València va a seguir prestando su trabajo como hasta ahora", si bien no descartan "ningún tipo de acción", respecto a la convocatoria de un referéndum en Madrid para iniciar una huelga indefinida.

En la Comunitat, los taxistas se encuentran "negociando con la administración", ha explicado, con el objetivo de que cumplan la ley, "una VTC por cada 30 taxis" y diferenciar que "el taxi presta un servicio inmediato y las VTC quieren prestarlo; no puede hacer de taxi un servicio que es otro tipo de transporte".

Otra de sus reclamaciones ese evitar que hagan captación en la vía pública o estacionen en zonas de influencia. "Si se cumplen estas cosas, el sector del taxi estará tranquilo", ha aseverado Del Molino.

MIL LICENCIAS NUEVAS

Respecto a las ratios, el titular de la confederación ha indicado que hay un total de 321 en la Comunitat cuando "debería haber alrededor de 120 como mucho" y esperan "cerca de mil VTC nuevas". "Sabemos que estas plataformas viven de precarizar las condiciones laborales y de incumplir todo tipo de normas de transporte", ha denunciado, y ha advertido que ambos sectores "lo tendrán complicado para coexistir cuando salgan mil VTC a la calle".

Y sobre Uber, ha criticado que es una plataforma que "no trae nada nuevo y lo único que hace es precarizar el sector, fiscalizar fuera España y precarizar otros servicios como la EMT -empresa de autobuses municipales de València- o el metro." "Todo es negativo para la ciudad", ha lamentado.

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que los taxistas utilicen la plataforma, ha defendido que al sector "nunca" le ha gustado que "una multinacional marque la forma de trabajar del taxi". Pero ha añadido que, en su opinión, "al final acabarán utilizando al taxi como medio de transporte legal, lo que deberían haber hecho como en otros países".