Álvaro Carrión llegó a Taiwán a finales del pasado junio. A este doctorando, natural de la localidad de Olula del Río, le había sido concedida una estancia de investigación que debía durar dos meses. Su vuelta a casa estaba programada para el 21 de agosto, pero el día 7 de ese mes se vio involucrado en un accidente de moto del que no fue responsable pero que trastocó todos sus planes. Desde entonces está retenido, con la incertidumbre de no saber cuándo se resolverá su situación.

"Es la peor experiencia de mi vida", apunta este almeriense de 27 años en una carta publicada en Facebook y en la que lamenta que lleva más de cuatro meses apartado de sus seres queridos. "Hablo todos los días con mi familia. Intentan darme fuerzas pero supongo que están más angustiados de lo que me trasmiten", agrega a este diario en una conversación telefónica mantenida desde Kaohsiung, la ciudad a la que llegó para profundizar en su doctorado en geología marina.

El siniestro que le ha cambiado la vida ocurrió en Tainan, "a 40 minutos en tren". La visita, en la que le acompañaban unos amigos, arrancó con el alquiler de unas scooters y se vio truncada cuando una bicicleta chocó contra él. Álvaro relata que la mujer que la manejaba, "de más de 75 años", quiso incorporarse a una avenida por la que no podía circular. "Lo hizo sin mirar y sin ninguna indicación", explica y añade que, al verla, se pegó al lado izquierdo de su carril y redujo la velocidad. Sus precauciones sin embargo no pudieron evitar el impacto y la anciana cayó al suelo, golpeándose la cabeza. "No llevaba casco. Llamamos a emergencias y a la Policía y nos quedamos hasta que se la llevó la ambulancia", continúa. El joven fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio negativo.

Pese a las circunstancias en las que se había desarrollado el suceso, el hijo de la accidentada denunció a Álvaro y el fiscal le retuvo el pasaporte porque la mujer entró en coma. Lamentablemente, moría pocos días después y las posibilidades de una resolución rápida se esfumaban, "aun teniendo ella la culpa". Es lo que siempre ha defendido este chico pero también lo que determinó el comité de investigación del accidente. Las imágenes grabadas por las cámaras que había en la calle probaron que la ocupante de la bici realizó maniobras indebidas y dicho comité limitó la responsabilidad del español al hecho de que no llevaba consigo un permiso internacional para conducir. "No tenía conocimiento de que era necesario. Alquilé una scooter y nadie me lo pidió. Pero lo solicité a Tráfico y ahora ya lo tengo", alega.

Con esa licencia en su poder, este joven recurrió la responsabilidad que le achacan ante un comité de apelación, cuya resolución está pendiente. "Mi abogada dice que suelen tardar tres o cuatro meses. Lo presentamos a finales de septiembre así que debería estar a punto de salir. Pero no sabemos", afirma, frustrado por la dilación de los procesos.

Una reclamación de 40.000 euros

A la espera de esa respuesta, tiene abiertas otras gestiones, en este caso con la familia de la fallecida. Esta ha recibido 60.000 euros de la compañía de seguros de la empresa de alquiler de la moto, pero le reclama a él otros 40.000: "Aquí todo se puede solucionar con un acuerdo. Pero no hay una cantidad establecida. Todo depende de la negociación entre las partes". Su propuesta es de unos 18.000 euros, que ha conseguido reunir gracias a la aportación de su núcleo más próximo, "juntándolo entre muchos", porque para alguien de clase media no es fácil disponer "de ese dinero de la noche a la mañana". "Llevamos dos meses intentando volver a contactar con su abogado para ver si la aceptan y no contesta. Es posible que también estén esperando a la apelación", comenta.

Álvaro quiere creer que si el recurso prospera la pesadilla finalizará pero no está plenamente convencido. "Al morir la mujer, además de la responsabilidad civil podría corresponderme una responsabilidad ética y podría seguir teniendo que llegar a un acuerdo económico", teme, mientras ve los meses pasar. Los ahorros que tenía se han ido agotando y hace frente a los gastos que esta inesperada estancia le está ocasionando gracias a sus padres, con los que no ha podido pasar la Navidad. A la manutención se suman todas las veces que ha tenido que renovar el seguro de viajes o las que ha tenido que pagar para extender el visado. "Los peores momentos los he pasado cuando me retuvieron el pasaporte y en diciembre, al no tener noticias de la otra parte sobre la oferta. Me causaba una fuerte ansiedad. Han perdido a un familiar y entiendo su dolor. Pero no hay nadie que medie por mí y yo soy el que está retenido", clama.

Este geólogo trabajaba en su doctorado a través del CSIC y adscrito a la Universidad de Granada. Ambas instituciones han dado de baja su contrato de Formación para Personal Universitario (FPU), con una vigencia de cuatro años, para que el tiempo no corra en su contra. "En teoría cuando vuelva se reanudará", asegura.

El Gobierno le facilitó una lista de letrados y un intérprete y está en contacto con él a través del vicecanciller en Taiwán, Javier Fernández Rodríguez, quien depende del consulado general en Manila, en Filipinas. El Ejecutivo ha velado por que no recibiera un trato discriminatorio en un país no reconocido por España, ni por gran parte de la comunidad internacional.