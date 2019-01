El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes todos los candidatos de su formación se conocerán en marzo tras un proceso de primarias y ha avanzado que irán en solitario a las europeas porque sólo pretenden representar los intereses de los españoles.

En un desayuno informativo, organizado por el Club Siglo XXI, Abascal ha garantizado que Vox no se va a coaligar con "ninguna fuerza extranjera", como las ultraderechistas de Matteo Salvini y Marine Le Pen, y sólo se acercarán "ocasionalmente" a estructuras de grupos "porque hay una gran nebulosa en el Parlamento europeo".

Abascal ha sido muy duro con lo que ha denominado "las oligarquías de Bruselas" y en concreto ha acusado a la canciller alemana, Ángela Merkel, de llamar a la inmigración masiva y "destruir las raíces cristianas de Europa". A su juicio, "la identidad de Europa tiene que estar asentada en las raíces cristianas y en la soberanía de sus Estados", y no en la deriva federalista en la que algunos quieren avanzar "aún más".

Abascal se ha defendido de quienes pretenden "demonizar" a Vox como si fuera un "partido de nazis" y lanzan alertas antifascistas que sólo están "creando un clima verdaderamente peligroso". Por ello y ante los ataques que su formación ha sufrido en los últimos días, Abascal ha informado de que han solicitado la protección del Ministerio del Interior, "que aún no ha contestado" pese a que se lo han pedido de manera "sistemática e intensa". Se ha mostrado convencido de que la "demonización" de su partido llevará a un mayor conocimiento de su partido y, finalmente, a ganar las elecciones generales.

Defiende la legalidad de su financiación

En su intervención, ha defendido la legalidad de su financiación, ha descartado que Vox esté apoyado por "oscuros poderes o extraños movimientos" y ha asegurado que su formación está respaldada por "españoles modestísimos", que no tienen miedo de estar "estigmatizados" y que se han "sublevado" frente a la "dictadura progre de lo políticamente correcto".

Y sobre esto último Abascal ha tenido un recordatorio para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha valorado su desafío "con éxito" a la "dictadura de la corrección política. Y yo me alegro". Además, ha asegurado que se siente identificado con el ataque "implacable" que Trump ha padecido de los medios de comunicación.

El líder de Vox ha insistido en que la alianza de las "oligarquías de la extrema izquierda y del separatismo golpista" ha detectado en su formación a "un enemigo" y ha lamentado que su única ocurrencia haya sido aplicar "un cordón sanitario". "Un cordón sanitario que ha sido exigido desde la Presidencia de Gobierno y dictado incluso desde el Palacio del Eliseo, por Macron, advirtiendo a Rivera de sus pactos en España", ha señalado.

"Vox no va a ocultar nada de lo que piensa"

Todo esto, ha dicho, demuestra la "insoportable dictadura progre" en la que millones de españoles no se sienten representados y, por ello, Vox ha venido a "romper la unanimidad impuesta". Por ejemplo, Abascal se ha referido a cómo su formación ha abierto "debates prohibidos y temas tabú" como el estado de las autonomías.

Sobre la supresión de las autonomías, ha dicho que son conscientes de que no se puede hacer "de la noche a la mañana" y que exige una reforma agravada de la Constitución con el apoyo de dos tercios del parlamento y voto en dos legislaturas. Pero ha insistido en que mientras tanto se pueden ir devolviendo poco a poco las competencias al Estado para que éste sea "igualitario" y ha recalcado que nunca han puesto sobre la mesa el despido inmediato del personal de la administración autonómica.

Además, ha anunciado que en las próximas semanas Vox dará a conocer un informe económico sobre cómo pretender sustentar su propuesta. "Vox no va a ocultar nada de lo que piensa", ha dicho Abascal, que ha recalcado que no cometerán "el error" en el que incurrieron PP y Ciudadanos de ser "políticamente veletas, defender una cosa y luego la contraria". "Y ese es el error que Vox no va a cometer, cambiar al calor de las encuestas", ha señalado.