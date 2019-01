El presidente de la comisión, César Jiménez, ha señalado, tras constatar la ausencia de Andreu, que la Mesa de Les Corts "evaluará en lo sucesivo" qué acciones se pueden adoptar contra los comparecientes a los que les ha llegado la notificación de su citación y no se presenten como están obligados a hacerlo.

Del mismo modo, el portavoz 'popular' Rubén Ibáñez ha reclamado que "se deduzca testimonio de aquellas incomparecencias" -un procedimiento similar a una denuncia- y que conste "de forma fehaciente la notificación para que, de forma reglamentaria, se proceda en las sanciones que correspondan".

La sesión está previsto que se reanude a las 13.30 horas con la declaración de Anabel Hallado Garabito ya que a la compareciente anterior, Gracia Font Martí, no se le ha podido trasladar la citación por no tener acceso a su último domicilio. La comisión vuelve a tener fijadas comparecencias para la tarde: las de Mario Antonio Barceló Aristoy y la exalcaldesa de Dénia Ana María Kringe, quien esta última no se ha presentado en las tres ocasiones anteriores en las que había sido citada.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad la comparecencia del exdirector de Canal 9 Pedro García para que explique los contratos que la televisión pública firmó con la mercantil Crespo Gomar por más de 600.000 euros así como de Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed.

Asimismo, la mesa debe reunirse para acordar una nueva fecha en la que celebrar las comparecencias previstas en la jornada del pasado 9 de enero que hubo que aplazarse debido a que de

las cinco personas citadas, únicamente estaba previsto que acudiera una.

Para esa sesión estaban llamados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; los exalcaldes de Gandia Arturo Torró y José Manuel Orengo (hasta hace poco asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig); quien fuera el presidente de Crespo Gomar, Alberto Gomar, y un extrabajador de la empresa.