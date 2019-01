La avioneta siniestrada el pasado miércoles en Errezil (Gipuzkoa), en la que viajaban dos ciudadanos británicos, modificó su plan de vuelo, que inicialmente se dirigía a Biarritz (Francia), y optó por aterrizar en el aeródromo de San Sebastián para repostar.

El propio piloto, cuya identidad, según han revelado este viernes varios medios de comunicación británicos, es Simon Moores, relató en su cuenta de Twitter numerosos detalles de su viaje, en uno de los cuales reseñaba que existían "problemas" para repostar en Biarritz, por lo que decidió hacer una parada técnica en Hondarribia.

Dawn’s early light - Apparently Biarritz make it very difficult to refuel so go to San Sebastián instead pic.twitter.com/3hH0GWEsZ1