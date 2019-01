El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, en su primera entrevista tras alcanzar un acuerdo de investidura en Andalucía, en Espejo Público, ha asegurado sobre las negociaciones que su formación no ha engañado a nadie, "no queríamos ser obstáculo, pero tampoco felpudo". Y ha añadido "tenemos 12 diputados, no somos un partido marciano".

Abascal ha arremetido con dureza contra Ciudadanos por la consideración que el partido naranja hace del acuerdo alcanzado entre su partido y el PP de "papel mojado". A este respecto, ha asegurado: "Si las medidas pactadas por Vox y el PP son papel mojado, las 89 medidas de Cs y PP también son papel mojado".

Sus principales críticas han recaído en Albert Rivera, de quién ha dicho que va "de farol" por ningunear a su formación. Y ha retado al líder de Ciudadanos a "hablar con claridad. "Sobre si manda en ciudadanos Rivera o el presidente de Francia (Macron)" y sobre "si pretende aprobar sus medidas con el apoyo del PSOE o con los doce votos de Vox". La clave es dónde va a recabar Ciudadanos los apoyos, "lo demás es una gran manipulación".

"Si va a apoyarse en el PSOE entonces ha engañado al PP y no se han ido los socialistas de la Junta de Andalucía", ha asegurado.

Abascal ha criticado que Ciudadanos hiciera en Andalucía un "cordón sanitario" contra Vox, por no querer sentarse a negociar con ellos, y ha asegurado que Rivera sigue órdenes directas del presidente de Francia, Emanuel Macron. "Ciudadanos ha pasado de ser un partido catalán a un partido francés". Para añadir "no he conocido intromisión tal como la del presidente de Francia, que se ha atrevido a decirle de una forma tan humillante (a Ciudadanos) con quién tiene que pactar".

Que el servicio de salud andaluz identifique a los inmigrantes

A juicio del líder de Vox, su partido no ha cedido en sus principios fundamentales en el pacto con el PP en Andalucía. "Otra cosas es que otros no han querido ponerlos en el papel", ha dicho sobre las pretensiones más criticadas de su negociación: como la expulsión de inmigrantes y la derogación de la ley contra la violencia de género. El apoyo, dice, se dió porque Vox no quería "hurtarles a los andaluces de la posibilidad de librarse de los socialistas".

En relación a la inmigración, Abascal espera que la nueva Junta de Andalucía empiece "a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado, facilitando información sobre los 52.000 inmigrantes ilegales que son atendidos en la sanidad pública". Abascal espera que el servicio andaluz de salud los identifique. "¿Por qué los andaluces tienen que pagar la sanidad de los inmigrantes?", se ha preguntado. Para añadir que supoen "un 7% del gasto sanitario y eso es importantísimo".

En relación a la violencia de género, el líde de Vox ha resaltado que le preocupa que se le acuse de "falta de sensibilidad", para incidir en que a Vox lo que le preocupa "es defender a todas las víctimas". Recordado que las denuncias falsas, según cifras oficiales no llegan al 0,001%, Abascal asegura que su formación "maneja otros datos": "Un 87% de todas las denuncias por violencia contra la mujer son archivadas. Muchas han denunciado y no han podido probarlo, pero también hay muchas denuncias falsas". Al no aparecer su petición de derogación de la ley en el acuerdo andaluz, Abascal ha insistido en que mantendrán su propuesta de promover una "ley de violencia intrafamiliar para atender a todas las víctimas".

Abascal ha calificado de "mantra progre" la defensa de la ley de violencia de género de 2004 y el pacto de Estado de 2017, pero considera que mucha gente está de acuerdo con su postura de volver a denominar violencia doméstica a la violencia de género, a pesar de que esta separación cuenta con el consenso de todos los partidos desde hace años. También consideró 'mantra progre' las políticas migratorias y las leyes LGTBI. "Ese es el problema, que hay un totalitarismo tal que no se puede discrepar", ha considerado. A su juicio "el PP ha sucumbido a la gran manipulación de los medios y partidos de que quien se opone a la ley de violencia de género odia a las mujeres".

Consejería de Familia: "Esperamos que no se nos haga trampa"

Las primeras fisuras entre el PP y Cs, nuevos socios en Andalucía, han surgido respecto a la nomenclatura de una consejería en particular, la de Familia. En el pacto de Gobierno figura la creación de una consejería de Igualdad, servicios sociales, conciliación y familia. Pero Vox pide una consejería exclusiva de familia. "Tenemos el compromiso del PP, esperamos que no se nos haga trampa y se quiera incluir letra pequeña. Esperamos que sean responsables. Vamos a vigilar el cumplimiento del pacto", ha insitido.