En un post publicado en su perfil de Facebook, Santamaría ha felicitado a su "compañera y amiga" y ha celebrado que "por fin se ha desvelado una incógnita que nos impedía trabajar al cien por cien para alcanzar nuestra meta, que no es otra que María José Català sea nuestra próxima alcaldesa".

"En Valencia ciudad estaremos, como siempre ha estado el partido, a disposición de nuestra candidata al cien por cien, como lo vamos a estar este sábado en el acto con (Pablo) Casado e Isabel (Bonig) en el que la ciudad se va a volcar, gracias al trabajo de los diez presidentes de distrito, porque serán 300 las personas que acudirán", ha dicho, a respaldar al presidente nacional, la presidenta regional y la candidata a la Alcaldía de València.

Para evitar "cualquier especulación que pueda hacerse", Santamaría ha explicado que no podrá estar en el acto porque "tenía un viaje cerrado con la familia" y no ha podido cambiarlo. "Me gusta cumplir con mi palabra y con mis compromisos, tanto en la política como también con la familia, aunque lamento no haber podido cambiarlo y no estar ahí con toda Valencia ciudad, como me gustaría", ha agregado.

En todo caso, ha asegurado que tanto la dirección nacional, como la regional y la candidata saben que pueden contar con él y le tienen "a su entera disposición" para lo que determinen.

"Y gracias, sobre todo, a la gestora y a los militantes de la ciudad por su compromiso, lealtad y trabajo, un trabajo que estoy convencido nos llevará de nuevo a gobernar en Valencia", ha concluido.