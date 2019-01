El proyecto, denominado 'Legacy', es uno de los siete europeos que ha obtenido Horizonte 2020 (H2020): Translational collaborative cancer research between Europe and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), y ha sido seleccionado entre un total de 41 propuestas.

H2020 es el mayor programa de investigación e innovación en la Unión Europea y otorga sus fondos tras una exhaustiva evaluación de cada una de las propuestas presentadas.

'Legacy' ha arrancado este 1 de enero de 2019 y tendrá una duración de cuatro años. Contará con una financiación de casi 3,6 millones de euros y supondrá un hito para Incliva por ser el primer proyecto de carácter internacional coordinado por este centro de investigación valenciano, detalla el centro de investigación a través de un comunicado.

El proyecto está liderado por los oncólogos Andrés Cervantes, director general de Incliva y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico, y Tania Fleitas, investigadora Joan Rodés del Grupo de Investigación de Desarrollos Diagnósticos y Terapéuticos Innovadores en Tumores Sólidos de Incliva.

Tania Fleitas ha destacado que "el consorcio comprende un equipo multidisciplinar formado por expertos en epidemiología, biología del cáncer gástrico, oncología, patología, gastroenterología, bioinformática, representantes de pacientes y una pyme".

Entre los participantes se incluyen el Instituto Nacional de Cancerología de México, la Universidad Pontificia de Chile, el VU University Medical Center de Holanda, los laboratorios GenPAT

de Paraguay, el Instituto de Patología e Inmunología Molecular de la Universidad de Porto, el Instituto Alexander Fleming de Argentina, el Hospital Vall d'Hebron Instituto de Oncología, la Universidad de Leipzig, la Coalición Europea de Pacientes con Cáncer con sede en Bélgica y la empresa Anaxomics (España), especializada en tratamiento de datos.

MEDICINA PERSONALIZADA

Los tumores gástricos son un problema sanitario de primer orden debido a su elevada incidencia y mortalidad. Actualmente, es el cuarto tipo de cáncer más común y la tercera causa de muerte por cáncer, en ambos sexos, a nivel mundial. En España, afecta a casi un millón de personas y, hasta la fecha, ninguna estrategia ha mejorado el pronóstico de la enfermedad.

Tal y como ha explicado Andrés Cervantes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de València y reconocido investigador en este campo, "el cáncer gástrico es uno de los más agresivos y hasta hoy ninguna estrategia ha mejorado su pronóstico. De hecho, aunque el tratamiento actual es multimodal e incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia, para mejorar el control loco-regional y lograr una disminución de la tasa de diseminación tumoral, los avances siguen siendo limitados. De ahí la importancia de proyectos como Legacy".

Según Cervantes, este proyecto "permitirá abordar el cáncer gástrico desde la perspectiva personalizada y plantear una estrategia holística teniendo en cuenta el perfil específico en las poblaciones identificadas de países Celac y europeas".

'Legacy' se ha estructurado en tres estudios clínicos que incluyen la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer gástrico. "También se analizarán los factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer, así como la caracterización a nivel molecular asociada a las poblaciones europeas y latinoamericanas", ha añadido Tania Fleitas, quien ha incidido en la importancia del "carácter internacional y multicéntrico de un Consorcio liderado por Incliva y que incluye centros de excelencia europeos y latinoamericanos".