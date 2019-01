El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) y "ha vivido, trabajado y estudiado en Estados Unidos", según su escueto perfil en la página web del partido de Santiago Abascal, en la que se le define como "emprendedor".

Tiene 47 años y es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y expresidente de Iberia entre 1982 y 1985.

Ha estado vinculado a Vox desde su formación en 2013. Según publicó InfoLibre, es administrador único de la promotora de viviendas de lujo Premium Capital Management SL, la empresa que registró el dominio del partido de extrema derecha en enero de 2014.

En su perfil de Twitter afirma que "la cultura no es de izquierdas, el patriotismo no es de derechas y el liberalismo no es pecado. Eso sí, progre es a progreso lo que carterista es a cartera".

Su esposa es Rocío Monasterio, una arquitecto y empresaria vinculada también a Vox cuyo nombre suena fuerte para encabezar la candidatura de Madrid en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. El matrimonio tiene cuatro hijos. Tras la firma del acuerdo entre PP y Vox en Andalucía este miércoles, Monasterio escribía en la red social que dicho texto se "compromete a luchar contra la ideología de género" y para ello "eliminarán las subvenciones a los chiringuiyos ideológicos" y "los padres podrán evitar que sus hijos sean adoctrinados en la ideología de género".

Espinosa de los Monteros y Monasterio comparten también su vinculación a la Fundación One of Us, que se define como "pro vida" y "pro familia", según Moncloa.com.

En un perfil de ABC de 2014, se le presenta como trilingüe y se afirma que ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas como Arthur Andersen, Schroders o McKinsey. Como emprendedor, se ha lanzado al sector de la vivienda y de la restauración —ha sido socio de la empresa de catering El Sibarita—.

Polémica con el juez Ignacio González Vega

Espinosa de los Monteros ha sido este jueves noticia por denunciar en el programa Espejo Público de Antena 3 que el juez Ignacio González Vega le había llamado "tonto" después de su intervención de este miércoles en este mismo espacio de Susanna Griso.

Después de la conexión con el dirigente del partido de extrema derecha, el magistrado comentó "qué tonto es". Espinosa de los Monteros ha considerado "especialmente grave que un representante de las instituciones me insulte" y ha asegurado que después de 24 horas del incidente, todavía está "esperando las disculpas".

La periodista Susanna Griso le ha transmitido a Espinosa de los Monteros que se le "escapó el comentario": "Lo siento porque no lo escuché en directo", ha dicho.

Durante su intervención, el dirigente de Vox ha dicho también que "hay bastantes mujeres que se están empezando a dar cuenta de que sus hijos están expuestos a una ley que es absolutamente injusta e inconstitucional".