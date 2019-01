El Gobierno promete no privilegiar a Cataluña en las inversiones previstas en el proyecto de ley de Presupuestos que el Consejo deMinistros aprobará este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la fecha en una entrevista que este martes ha difundido la Agencia Efe y que ha abierto la ventanilla de reclamaciones por parte de las fuerzas políticas con cuyo respaldo deberá contar el Ejecutivo para que las cuentas sean aprobadas en el Congreso.

En este escenario, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha lanzado un mensaje para navegantes y para partidos que, como Ciudadanos, se han referido al "pacto de la cárcel", porque Albert Rivera considera que se ha acordado con los políticos independentistas.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE, Ábalos no ha ocultado que también es ministro de Fomento al prometer que los Presupuestos contemplan inversiones para todas las comunidades autónomas, no sólo para Cataluña. Es decir, que no serán un pago del Gobierno a PDeCAT y ERCpor su apoyo.

"Vamos a tener los mismos gestos con Cataluña que con otras comunidades", ha dicho y ha añadido que la "prioridad" del Presupuesto serán las políticas sociales "que van a mejorar notablemente la situación de nuestros ciudadanos con independencia de dónde vivan".

En ese sentido, ha garantizado que buena parte de la inversión va a"beneficiar a comunidades sin vena independentista".

ERC y PDeCAT piden gestos políticos

Ábalos ha prometido gestos para todas las comunidades, en alusión a los "gestos", de carácter político, que PDeCAT y ERC han recordado al Gobierno que debe hacer si quiere contar con su apoyo.

El Govern ha dejado claro que espera "una solución política". Dentro de él, el PDeCAT aún sopesa presentar una enmienda a la totalidad que acabaría con la esperanza de negociar y ERC ha pedido constituir una "mesa de negociación" que trate cuesiones como "poner fin a la represión" y permitir a los catalanes "decidir su futuro político".

Los independentistas no son los únicos que corroboran que, como ya calculaba el Gobierno, los Presupuestos llegarán al Congreso –la semana que viene, para empezar la tramitación en febrero– sin apoyos suficientes.

Desde el País Vasco, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar ha reiterado que su partido no extenderá un "cheque en blanco" y que el Gobierno "tendrá que poner de su parte".

Hasta Podemos, que pactó con el Gobierno el preacuerdo sobre el que se asienta la propuesta de ley, advirtió ayer de que rechazará los Presupuestos si no acepta regular el precio de los alquileres. Sin comprometerse, Ábalos ha asegurado que "el PSOE va a cumplir todos sus acuerdos con Podemos".

Confianza en el PSOE

A pesar de que el Gobierno no cuenta de momento con ningún apoyo, a lo largo de la jornada han sido constantes, desde Cataluña hasta Euskadi, las referencias al riesgo de que una elecciones den el poder a la derecha.

Sea o no por ese motivo, Ábalos se ha mostrado "confiado" en que los Presupuestos saldrán adelante.

En la entrevista a la Agencia Efe, Sánchez incluso ha reiterado su "mano tendida" al PP y Ciudadanos, con el argumento de que estos dos partidos le exigen que no se apoye en los independentistas para sacar sus cuentas.

Rivera le ha respondido horas después, asegurando que su partido votará 'no' "con las dos manos" a unas cuentas "pactados en la cárcel con los populistas y los separatistas".

El presidente del PP, Pablo Casado, se mostró dispuesto a negociar si Sánchez "recapacita" y presenta un anteproyecto que baje la deuda pública,los impuestos y cumpla la senda de déficit. l

Sánchez vuelve a Barcelona

Tres semanas después del tenso Consejo de Ministros del 21 D en Barcelona, el presidente del Gobierno regresará a la Ciudad Condal.

Este sábado, un día después de que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos, Sánchez participará en un acto de partido para exponer los logros de sus siete meses de gobierno y las bondades de la propuesta presupuestaria para la que busca la aprobación de PDeCAT y ERC.

El Gobierno, supeditado a su minoría parlamentaria

El Gobierno ha empezado el año con la convocatoria por parte de CCOOy UGT de movilizaciones para instarle a que derogue la reforma laboral del PP o con la exigencia por parte de Podemos de que acepte regular los alquileres en zonas de ciudades donde los precios se han disparado.

Ante estas demandas, Ábalos se ha escudado en la falta de mayoría parlamentaria, que hasta ahora ha obligado al Ejecutivo a presentar "iniciativas no todo lo ambiciosas que nos habría gustado" o "limitadas".

Con este argumento, Ábalos ha justificado que, frente a lo prometido en la oposición a comienzos de 2018, el Ejecutivo de Sánchez aún no haya acometido una verdadera reforma del sistema de pensiones o a que, como le exigen ahora los sindicatos, no derogue la reforma laboral del PP, que el número tres del PSOEcalificó ayer "más bien de contrarreforma".

"No renunciamos, pero tenemos que conseguir las mayorías parlamentarias para llevarlo a cabo", ha dicho.

Así también ha explicado el olvido de propuestas que se han quedado en el tintero, como el impuesto a la banca que le exigió Podemos o la idea que defiende este partido de que en algunas zonas de algunas ciudades los ayuntamientos puedan poner topes al precio de los alquileres, convertido en la condición para que Podemos apoyen los Presupuestos que contribuyó a elaborar.