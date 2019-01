Así lo han indicado los portavoces de las formaciones parlamentarias en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en relación al proyecto de Presupuestos Generales del estado (PGE) para 2019 que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes.

En concreto, la líder de los 'populares' valencianos, Isabel Bonig, ha considerado que para la Comunitat va a tener "poca repercusión" su presentación ya que ha comentado que el anuncio que hizo el jefe del Consell, Ximo Puig, sobre el compromiso de Sánchez con el 10% de las inversiones para la Comunitat "fue desmentido dos horas después por la Moncloa que dijo que estaría supeditado a las disposiciones presupuestarias".

"No tenemos eso y tampoco el cambio de modelo de financiación y no he escuchado a nadie exigir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se siga con los trabajos del modelo de financiación", ha señalado Bonig, quien ha comentado que, en cambio, lo que sí ha leído en prensa es que "la exconsellera Dolors Bassa -encarcelada por el 'procés'- avisa a los partidos independentistas de que no hay que dejar caer a Sánchez porque la alternativa es peor: PP-VOX-Cs".

"Eso sí me preocupa porque es la constatación de que el presidente de los españoles se mantiene en el poder por aquellos que quieren romper España y dar un golpe de Estado", ha señalado Isabel Bonig.

Desde Cs, Mari Carmen Sánchez, ha mostrado su "disconformidad" con el anteproyecto que presentó Sánchez y ha criticado que todavía no está el nuevo modelo de financiación. "El problema real que tenemos es de financiación y mientras no se avance en las negociaciones, cosa que Sánchez no está haciendo y ha puesto el freno, la Comunitat estará igual que está y tendrá presentes y caramelos, pero no serán más que parches", ha comentado.

COMPROMÍS Y PODEM

No obstante, Fran Ferri, de Compromís, se ha felicitado por el hecho de que "por fin el gobierno presente los PGE" ya que ha indicado que esa es su "responsabilidad" y ahora la "responsabilidad de aprobarlos o no recae en el Congreso". Será en esa cámara, ha apuntado, donde "Compromís exigirá las inversiones en base al peso poblacional y otras cuestiones como inversiones para el San Pío V, segunda pinacoteca más importante de España.

"Estaremos pendientes de que estos PGE contemplen la agenda valenciana y estoy seguro de que ahora acudirán PP y Cs exigiendo el oro y el moro cuando los presupuestos vigentes los aprobaron ellos y no contemplaban ninguna de estas cuestiones, pero siempre es bienvenido que se reclame para los valencianos lo que es de justicia", ha manifestado.

Por su parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha indicado que para su formación es "fundamental" que se aprueben los presupuestos ya que de ellos depende que "se salga de los años de austeridad que se han vivido en nuestro país y para que llegue la recuperación económica al bolsillo de las familias".

No obstante, ha apuntado que las cuentas se tienen que aprobar en base al preacuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos que, a su juicio, "no está teniendo excesivo entusiasmo por aprobarse" ya que ve "falta de voluntad" por parte del Gobierno en cuestiones como el precio de la vivienda. "Esperamos que haya ese convencimiento en lo que favorece ese pacto y que si no es posible, ver qué hacemos en esta legislatura ya que no se puede seguir gobernando con decreto ley ni con los presupuestos de Mariano Rajoy", ha zanjado.