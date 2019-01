La Generalitat valenciana ha abierto expediente informativo a una empresa que ha anunciado la apertura en Ribarroja (Valencia) de las primeras instalaciones de Europa que permiten preservar cadáveres en frío, con el objetivo de "evitar que acabe en un fraude al consumidor".



Así lo ha asegurado este lunes el director general de Comercio, Natxo Costa, quien ha indicado que las consellerías de Economía y de Sanidad se han coordinado para inspeccionar la empresa Cecryon, que aún no ha comenzado su actividad, y abrir un expediente informativo de oficio al respecto.



Cecryon ofrece criopreservar el cadáver del cliente a 196 grados bajo cero al menos durante cien años hasta que la tecnología permita devolverle la vida, un servicio que cuesta 200.000 euros más IVA si se abona al contado, o puede financiarse a través de una compañía de seguros.



Según ha asegurado a Efe Javier Tapa, directivo de la empresa, el expediente informativo "tiene poco recorrido" porque que no se puede abrir un expediente sobre una empresa "antes de que empiece su actividad mercantil".



"Vamos de cara, de frente. Estamos encantados de facilitar el contrato mercantil de los clientes, que deja claro qué se puede hacer, todo en legra grande para que sea consciente de la decisión que toma", añade Tapa.



El director general de Comercio ha señalado que la administración quiere verificar que la empresa cumple la normativa, tanto en la preservación de cadáveres como en la información al consumidor. Según ha explicado, la inspección se realizó a finales del pasado año de oficio, tras informar algunos medios de comunicación de la apertura de estas instalaciones.



Según ha explicado Natxo Costa, en estos momentos la empresa no tiene actividad y, por lo que ha podido comprobar la inspección, la instalación "no cumple con los requisitos para esta supuesta criopreservación". El director general de Comercio ha indicado además que se ha hecho un requerimiento a la empresa para que informe de cuál es el objeto de su actividad, aunque ésta ya les ha facilitado toda su documentación legal.



El acta firmada por un inspector de los servicios territoriales de Comercio y Consumo señala que Cecryon "aún no ha comenzado su actividad" y tampoco dispone de "folletos publicitarios ni de tanques o cápsulas de criogenización", y señala que esperaba recibir el primer prototipo el 14 de diciembre de 2018.

