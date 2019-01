De esta forma, la sala estima en parte el recurso de apelación del edil expulsado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Llíria, que dio la razón a Cs y desestimó la demanda de Gallén al considerar que había base "razonable" para la imposición de la sanción al calificar el partido su comportamiento como constitutivo de una infracción muy grave, acción que entendía que correspondía a Cs y, por tanto, quedaba exenta del control judicial.

Para la Audiencia, en el procedimiento sancionador se produjeron "graves irregularidades" contrarias al derecho de defensa y a la regulación prevista en los Estatutos de Cs "que, por exigencia legal, deben adecuarse a los principios democráticos", por lo que en este caso el acuerdo de expulsión está viciado de nulidad.

El edil fue expulsado por romper la disciplina de voto y, en el acto de toma de juramento de cargos ediles en el Ayuntamiento de Bétera tras las elecciones de 2015, se postuló como alcaldable y se votó a sí mismo desobedeciendo las directrices del partido que habían pedido una abstención, algo que sí que hizo la otra edil electa de Cs.

El concejal, que quedó adjunto al grupo de No Adscritos y perdió la condición de portavoz del grupo municipal de Cs, alegó que Cs empezó el expediente disciplinario por el final, ya que primero se le expulsó y luego se inició ese proceso, y que se daban todos los requisitos para considerar esta resolución "nula de pleno derecho" por falta de notificación, carecer del trámite de audiencia previa y por notificar la decisión directamente al consistorio sin su conocimiento.

La sala ha dado la razón al edil en contra del criterio del juzgado ya que señala que en este caso no se adoptaron las previsiones incluidas en los Estatutos del partido ya que se decidió la expulsión definitiva, que no puede constituir una medida cautelar como podría ser la suspensión de militancia, "cuando no consta iniciado expediente en el momento de adoptarse, que se notificara el mismo al interesado, ni le fuera ofrecida información previa de los hechos que se le imputaban" a los efectos de defensa, además de que los hechos por los que finalmente se le sancionan no guardan relación con el previo acuerdo de expulsión definitiva.

"ACTUÓ DE MANERA IRREGULAR"

Gallén ha expresado en un comunicado su "enorme satisfacción personal" porque "tras más de tres años, al final se demuestre que el partido de Cs actuó de manera irregular" y que quien "se saltó los Estatutos de la formación, sin garantizar los derechos y garantías de los afiliados, fueron ellos, los que pretenden ser adalid de buenas prácticas y garantistas de los derechos de los ciudadanos".

A su juicio, "esta sentencia, no es una victoria personal, es el restablecimiento del honor y la dignidad de muchos compañeros que, por motivos varios, fuimos expulsados, marginados o directamente les dieron de baja, simplemente por no comulgar con los designios del responsable de turno, utilizando un símil, lo mismo que pasó en la época de la Inquisición, o con la caza de brujas".

Ahora, el edil confía en que desde Cs, "no intenten alargar aÚn más este proceso legal, o tomen nuevas medidas dantescas contra la voluntad de los vecinos de Bétera, a los que representamos. Lo que tengo muy claro es que para las próximas elecciones, no me presentaré por esta formación", ha dicho, y ha calificado de "esperpéntico que representara a un partido que no cumple con los derechos básicos de sus afiliados o no garantice, como se ha demostrado, la presunción de inocencia con sus representantes públicos".

"Si decido presentarme, lo haré con un partido honesto, coherente y democrático, es lo mínimo que nos merecemos los vecinos de Bétera, si de verdad queremos mejorar nuestro municipio", ha recalcado.