El humorista Ignacio de la Puerta, autor del vídeo que ha compartido el PP en Twitter —y posteriormente ha retirado— en el que deseaba la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha defendido en Facebook de las críticas y los mensajes recibidos. "Se hacen chistes de todo tipo: de altos, de bajos, de gordos, de flacos... No podemos dramatizar un chiste porque seamos afines a algo", ha escrito en un extenso mensaje publicado en la red social.

El Gobierno ya ha anunciado que llevará ante la Fiscalía el tuit del PP para que analice si es constitutivo de delito y, en su caso, proceder penalmente contra los autores y los que le han dado difusión pública, entre ellos el PP.

De la Puerta ha compartido, "ante la lluvia de mensajes a favor y en contra del vídeo", un post en Facebook en el que asegura que no tiene "la culpa de que el PP (o cualquier otro partido político, sea de la ideología que sea) comparta mi vídeo. También lo comparten seguidores de distintas ideologías y nunca digo nada. Si alguien quiere compartirlo, adelante. Sea de izquierda, de derecha, de centro, católico, ateo, chino, ruso o de donde quiera que sea. Jamás me he fijado en la ideología de una persona para tratarla de una forma u otra. Las personas somos mucho más que eso", ha escrito.

Asimismo, ha pedido "disculpas" si alguien se ha sentido ofendido. "Este chiste ha pasado de generación en generación, solo que iban cambiando los nombres. Lo he oído con Aznar, con Zapatero, con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez. Y con ninguno de ellos, repito, CON NINGUNO, pensé que fuera una barbaridad. Le ha tocado a Pedro Sanchez como podría haberle tocado a cualquier otro, pero obviamente es ficción. JAMÁS, y el que me conozca lo sabe, desearía la muerte de nadie. JAMÁS", ha insistido.

Por último, De la Puerta ha remarcado: "Podéis ofenderos si queréis (es algo que se lleva mucho últimamente), pero os puedo asegurar que el vídeo iba con la mejor de mis intenciones: haceros reír". El humorista ha concluido su mensaje pidiendo "públicamente disculpas a Pedro Sanchez".