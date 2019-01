El presidente del PP, Pablo Casado, ha desdeñado este viernes los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) comparando su fiabilidad con la de un programa de humor: "La gente", ha dicho, "ya se toma el CIS como el especial de Nochevieja de José Mota". Por su parte, Ciudadanos dice que las últimas encuestas "se han convertido en broma nacional".

De acuerdo con el pronóstico del CIS, el PSOE ganaría hoy unas elecciones generales en España con el 28,9% de los votos, frente al 19,1% que obtendría el PP, el 17,9% que lograría Ciudadanos y el 14,9% que sumarían Podemos y sus confluencias.

Casado ha opinado que el máximo responsable del CIS, José Félix Tezanos, está demostrando unas capacidades de análisis político "de premio nobel", al presentar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), como a un "líder interplanetario".

Si fuera por el CIS, ha ironizado, Sánchez no solo sería el candidato mejor valorado, sino el "más guapo" y más capaz de gestionar los desafíos a los que se enfrenta en este momento España, sino que también "iría en la misión china a la cara oculta de la Luna".

Ciudadanos: "Episodio de broma nacional"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha aseguradoque en las últimas encuestas publicadas por el CIS se han convertido en un "episodio de broma nacional" y ha pedido que ningún gobierno futuro "coloque a sus amigos en puestos estratégicos".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas y ha criticado que la gestión de Tezanos "no está siendo ni acertada ni fiable". "Se hablará más de la cocina de los datos que de los propios resultados", ha asegurado la portavoz de Ciudadanos y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "enchufe" a sus amigos en "puestos estratégicos tan importante como el CIS".

El PSOE, satisfecho

El secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha expresado la "satisfacción" de su partido por el último barómetro publicado este viernes. Los socialistas creen que muestra que los ciudadanos valoran "muy positivamente" el trabajo del Gobierno y del PSOE.

"Aquí no hay cocina, no hay trampa ni cartón, no hay estimación", ha destacado Simancas sobre las encuestas del CIS, que ha calificado como "las más legítimas y las más creíbles que se hacen".

Por su parte, Podemos ha valorado que los resultados de las encuestas tienen una "importancia relativa", en relación a la bajada de tres puntos que ha registrado el partido morado y sus aliados.

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, ha asegurado que "la variación de décimas o puntos en encuestas es importante, habrá que analizarlo, pero en una situación tan cambiante en términos políticos tiene una importancia relativa".