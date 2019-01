Una Reina Maga ha llevado este viernes carbón al Congreso de los Diputados para castigar a sus miembros por no haber aprobado la Ley de Igualdad LGTBI durante 2018, una acción con la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) quiere subrayar que no va conformarse con un no por respuesta.

La FELGTB confía en que el inicio del nuevo año dé luz verde a la aprobación de esa norma que garantiza los derechos del colectivo.

"Hoy estamos aquí, en el Congreso de los Diputados, y hemos traído carbón para sus miembros porque este 2018 no se han portado del todo bien", ha explicado la Reina Maga a las puertas de la Cámara Baja en un vídeo difundido en Youtube.

La proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales fue registrada por Podemos en el Congreso el 4 de mayo de 2017.

Excusas técnicas

Su toma en consideración recibió el respaldo de todos los grupos, salvo el PP y UPN, en el pleno del 19 de septiembre de ese año.

La FELGTB ha denunciado que, durante la tramitación de la ley en la Comisión de Igualdad, esta "solo ha realizado escasas reuniones de trabajo", así como que el proceso "se ha visto interrumpido por numerosas excusas técnicas" que considera "inaceptables".

La Reina Maga ha aprovechado también para brindar con una copa de champán por todos aquellos que apoyan cada día la lucha por la igualdad y los derechos de las personas LGTBI, a los que ha deseado un 2019 "lleno de respeto, libertades y reconocimiento".