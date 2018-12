El sindicato de los Mossos d' Esquadra USPAC ha interpuesto una denuncia criminal en el Juzgado de Instrucción de Lleida por un posible delito de tentativa de homicidio por las lesiones que sufrieron dos agentes de los Mossos por los neumáticos colocados por los CDR en la carretera N-240.

Según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso 20minutos, los hechos ocurrieron a las 05.20 horas, cuando los agentes circulaban por la carretera cuando se dirigían "al inicio de su jornada laboral, en el marco del dispositivo del 21-D".

Al ser de noche, y sin esperarlo, colisionaron "frontalmente contra diversos neumáticos colocados en la vía". En el documento afirman que estos neumáticos "ocupaban totalmente el carril de circulación en sentido Tarragona". Los dos agentes habrían tenido lesiones consistentes con un "esguince en el cuello" y una lesión por un latizago cervical.

Para comprobar estos hechos piden un interrogatorio de los denunciantes, una identificación de los responsables. Además solicitan pruebas documentales que den libre oficio a los Mossos y periciales para que sean reconocidos por el médico forense del juzgado.

Fuentes del sindicato afirman a este periódico que esta denuncia, realizada el 21 de diciembre, no se ha conocido hasta ahora porque han preferido "esperar a que el juzgado ordenara la investigación, identificación e imputación de los responsables". Por otro lado, desde el CDR de Alcarrás han desmentido que hayan imputado a dos de sus miembros.

Desmentim la notícia que afirma la imputació de dos membres del CDR per un accident d'un cotxe de mossos en el tall del 21D. No hi ha ni imputació, ni accident. Només intoxicació i mentides d'uns mitjans al servei de l'Estat Espanyol #LaSextaMenteix

