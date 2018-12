El partido animalista compartió este jueves un vídeo en sus redes sociales advirtiendo que las imágenes son muy duras, recordando que ellos son el único partido político que lucha contra la caza y preguntándose, respecto al colectivo cazador, "¿Este tipo de personas son las que "velan" por la naturaleza y las que "garantizan" un equilibrio del ecosistema? ¡BASTA de violencia en nuestros montes!?".

El vídeo muestra cómo un hombre armado con una escopeta de caza golpea y lanza por los aires a un zorro que previamente ya estaba herido. Después pisa en varias ocasiones su cuello y celebra lo sucedido con el compañero que está grabando la escena.

Pacma quiere que la Guardia Civil investigue lo sucedido y ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el protagonista del vídeo: "Si alguien identifica a la persona que aparece en el vídeo, por favor, que se ponga en contacto con @guardiacivil. ¡Gracias!"

El vídeo lo difundió en origen Marcos Irua, un activista y naturalista gallego

Lo que el lobby cinegético no quiere que veas...es su modus operandi. Un pobre zorro aún vivo, al que ya le faltaba una de sus patas, es lanzado por los aires, pateado y pisoteado hasta su muerte agónica por un cazador. #NoALaCaza #LaVerdadDeLaCaza pic.twitter.com/viwAMFbxai — Marcoslrua (@Marcoslrua) December 27, 2018

En twitter está recibiendo respuestas de cazadores que defienden la caza pero que también denostan las acciones del cazador que aparece el vídeo, "no es lo que el colectivo no quiera que nadie vea, es lo que la sociedad en general detesta ver, incluido cazadores, esto #NoEsCaza, ni mucho menos la representa. Este repugnante acto está fuera de lugar de cualquier persona digna. ¡Ojalá este bestia no vuelva a pisar el campo!"