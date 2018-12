Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ha asegurado este jueves que han rechazado las consejerías en la Junta de Andalucía, ofrecidas por el Partido Popular y Ciudadanos, por "estar en minoría" en un Gobierno en el que consideran que no iban a poder llevar a cabo "la mayoría para adoptar medidas que son necesarias".

"Nos ofrecieron consejerías dentro de ese gobierno y les dijimos que no las íbamos a aceptar porque no íbamos a estar en minoría en un Gobierno donde no íbamos a poder llevar a cabo la mayoría suficiente para adoptar medidas que creemos que son necesarias en Andalucía", ha subrayado Ortega Smith en una entrevista en Es Radio.

Estas declaraciones llegán despues de la reunión que mantuvieron Ortega Smith con Teodoro García Egea, secretario general del PP, para la conformación de la Mesa del Parlamento regional. En este sentido, Smith ha afirmado que la negociación "no fue fácil" porque desde Vox no se iba a aceptar "ese desprecio que habían estado ejerciendo desde el mismo día de las elecciones". "Es una cuestión de respeto", ha agregado.

Con respecto a la nueva presidenta de la Cámara andaluza, Marta Bosquet, el secretario general de Vox explicó que exigieron una petición formal a Ciudadanos para que el partido de ultraderecha avalara su candidatura, aunque ha lamentado que no se haya producido ningún encuentro con la formación naranja.

"Dejamos claro que necesitaban nuestros votos para la presidencia del Parlamento y la propia Marta Bosquet habló con nuestro candidato a la Junta, Francisco Serrano, para pedir su voto. Esta es la realidad, no ha habido ninguna negociación directa con Ciudadanos", ha destacado.

Adiós al "chiringuito socialista"



El secretario general de Vox ha dicho tras la constitución del Parlamento andaluz que "por fin hoy comienza a desmontarse el chiringuito que tenían montado desde hace 36 años el Gobierno del PSOE y la extrema izquierda que le apoya".

En declaraciones a los periodistas, Ortega ha lanzado un "mensaje de esperanza para todos los andaluces y el resto de España" y ha asegurado que sus 12 parlamentarios en la Cámara autonómica "van a luchar por defender la libertad y el progreso desde Andalucía para toda España".

Ortega Smith ha garantizado que sus parlamentarios realizarán desde este jueves "una labor rigurosa; abiertos a las necesidades reales de los andaluces y dispuestos a combatir a todos aquellos que desde este Parlamento pretendan seguir recortando libertades y empobreciendo a Andalucía".

"Gracias a los parlamentarios de Vox se abre la oportunidad de un cambio real en Andalucía", ha apostillado antes de prometer a los andaluces que su partido no los defraudará.

Sobre las negociaciones para formar Gobierno en Andalucía, ha dicho que con el PP y Cs "comienzan a partir del día de hoy" y que negociarán con estos dos partidos "punto por punto".

"No nos sentimos responsables ni obligados con otros acuerdos que hayan podido pactar esas dos formaciones políticas; la negociación será clara, transparente y leal, pero también será difícil porque trataremos muchas cuestiones", ha señalado antes de confiar en llegar a un entendimiento, porque el objetivo es hacer de Andalucía "una tierra de progreso".

Ortega también ha reiterado que a pesar de que no entrarán en el Gobierno andaluz ni aceptarán ninguna consejería, participarán en la tramitación parlamentaria de "todas aquellas iniciativas que sean buenas para los andaluces y, por tanto, buenas para España".

El secretario general de Vox ha dicho que su grupo gozará de libertad e independencia y antepondrá siempre lo que sea bueno para los andaluces y para España sin importar el interés de su partido. EFE