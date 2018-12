El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha confirmado que no entra en sus planes repetir como responsable autonómico en la próximo legislatura si su formación política, Compromís, forma parte del Gobierno valenciano y así se lo plantean. Así, ha mostrado su intención de volver a la universidad y de hacer desde ella "política no institucional".

Alcaraz ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que este planteamiento no responde a razones políticas sino personales y ha mostrado su voluntad de regresar, cuando acabe el actual mandato, a su trabajo en la universidad. Asimismo, ha señalado que, por el momento, nadie le ha planteado nada sobre su futuro en el Consell.

"Hablar de ser o no conseller es una petulancia. No puedo decir que no porque nadie me ha invitado. Primero habría que ganar las elecciones y luego proponerme", ha expuesto al respecto. No obstante, ha afirmado que en caso de que se le planteara la posibilidad de repetir en el Consell "no aceptaría". "No está en mis planes", ha apuntado.

El titular de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha explicado que los comentarios respecto a su futuro como conseller han surgido a partir de su decisión de no concurrir a las primarias de Compromís "ni a las municipales, ni a las autonómicas ni a las europeas". Tras ello, ha manifestado su "apoyo" a Nacho Bellido como cabeza de lista de esta coalición.

Con todo, Alcaraz se ha comprometido a "acabar el mandato" y a ejercer de conseller hasta que finalice. "No es una despedida. Seguiré trabajando". Su intención para la próxima legislatura es "volver a la universidad" y desde ella "hacer política no institucional", así como seguir en Compromís.

"Seguiré y me dedicaré a la difusión política, a escribir artículos y libros y a organizar la reflexión, algo muy importante ahora", ha señalado el responsable autonómico, que ha valorado la posibilidad de compartir de esta manera "la experiencia que haya podido haber acumulado" en el gobierno valenciano.

"Es una obligación devolverla a la sociedad, a mi partido", ha apuntado. Manuel Alcaraz ha asegurado que "no hay motivo político" en su voluntad de dejar de ostentar un cargo de responsabilidad política y ha indicado que responde a razones "personales y familiares".

EXPERIENCIA "HUMANAMENTE ENRIQUECEDORA"

Preguntado por su experiencia como conseller, ha aseverado que ha sido "humanamente muy enriquecedora" y ha valorado la posibilidad que ha tenido de trabajar por la Comunitat Valenciana. "Desde el punto de vista político entiendo que había sido convocado a formar parte del Consell para ayudar y contribuir a cambiar la imagen de la democracia valenciana, afectada por una época oscura en la que en la Comunitat Valenciana se hablaba de corrupción y de problemas", ha declarado.

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha considerado que el Govern del Botànic ha avanzado "infinitamente" en ese objetivo, según ha dicho, "quizá más de lo que imaginábamos" porque "hoy ya no se habla de la Comunitat en clave negativa".

Alcaraz, que ha opinado que a pesar de ello queda "mucho aún por hacer", ha afirmado que el Consell del Botànic tendrá una "larga vida" y ha confiado en que un ejecutivo de este tipo pueda seguir el "avance importante de estos cuatro años".

De su departamento, ha valorado la puesta en marca del "portal de transparencia, el fortalecimiento de la inspección de servicios" y que se haya promovido "el conocimiento de estos temas con pactos y convenios con la universidad". Igualmente, ha destacado que se haya logrado la "refundación de la cooperación valenciana tras la época de

Rafael Blasco". Ha estimado que todo esto ha sido una "contribución coherente respecto a lo que el Botànic quería hacer".

SALVADOR, CEBRIÁN Y MARZÀ

Por su lado, y respecto al futuro en el Consell de la titular de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la socialista Maria José Salvador, desde su departamento han indicado a Europa Press que la responsable autonómica espera tras cuatro años de gobierno haber estado "a la altura" de la responsabilidad que se le encomendó.

Asimismo, han señalado que Salvador destaca que continúa siendo prerrogativa del presidente -de la Generalitat- configurar el equipo de gobierno y que por ello apunta que hace cuatro años no esperaba ser consellera y que el jefe del Consell la nombró.

La responsable de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, Elena Cebrián, que entró a formar parte del ejecutivo como independiente por la cuota de Compromís, se muestra "a disposición del partido" y, cuando llegue el momento, tomará la decisión oportuna.

Fuentes de su entorno recuerdan a Europa Press que ella ha trabajado desde el inicio de su carrera profesional en políticas públicas de agricultura y medioambientales, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España y Europa y lo seguirá haciendo con unas responsabilidades o con otras.

Recientemente, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà (Compromís), también era interrogado por su previsión de futuro. Así, preguntado por si le gustaría repetir en sus actuales responsabilidades si los resultados electorales lo permiten, contestó: "Me es igual, no tengo esa ambición personal; lo que quiero es que sigan las políticas del Botànic porque lo importante es qué hacemos".