A solo un día para que se cierre el plazo para constituir el Parlamento andaluz, Ciudadanos y PP siguen trabajando por alcanzar el acuerdo definitivo (más allá del pacto programático firmado por ambos). Tanto es así que este miércoles el candidato de Cs, Juan Marín, ha asegurado que quiere que todos los grupos políticos tengan "voz y voto" estén en la Mesa del Parlamento, para lo que ha abierto una ronda de contactos una vez cerrado el acuerdo programático con el PP-A.

En este sentido, Marín ha reconocido contactos tanto con Vox como con el PSOE. Lo ha hecho después de que se conociera su reunión con las cabezas visibles de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo.

En una entrevista en Cope, el líder naranja en Andalucía ha aclarado que su idea es que en la Mesa del Parlamento "estén representadas todas las fuerzas con voz y voto" de forma "proporcional" y ajustada a los que "han decidido los andaluces" en las urnas y "nadie quede excluido" porque es "lo sensato y lo democrático".

Frente a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, a este contacto entre Cs y Adelante Andalucía, Marín ha señalado que también tuvo una conversación este miércoles con el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, para trasladarle la "misma" posición de que la formación naranja "no piensa excluir a nadie de la Mesa porque los andaluces decidieron el 2 de diciembre que tuviera representación".



En la misma línea, el líder andaluz de Cs ha explicado que cerró este martes por la noche una reunión con el PSOE-A que tendrá lugar este miércoles para intentar que la constitución de la Mesa del Parlamento se desarrolle "con absoluta normalidad democrática" y ha indicado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "conoce perfectamente" todos estos contactos.

El Gobierno, para más adelante

"No he hablado con el señor Serrano sino de la Mesa del Parlamento porque en Cs tenemos un calendario muy claro, primero el programa, que ya hemos cerrado con el PP-A, y solo contemplamos un acuerdo con el PP-A y un gobierno de 47 escaños", ha añadido Marín, que ha confiado en que habrá acuerdo sobre la "estructura" del futuro Gobierno "y quiénes lo encabezan" aunque esa negociación no se abrirá hasta que se constituya la Mesa del Parlamento.



Tras defender que Cs está actuando "con mucha sensatez y coherencia" y sin "esconderse de nada" pese al "nerviosismo y preocupación" que ha provocado en algunas fuerzas su contacto con Adelante Andalucía, Marín ha resaltado que ha sido él personalmente quién ha llamado a Vox y a las otras cuatro fuerzas parlamentarias para abordar la composición de la Mesa porque "eso es lo más democrático".