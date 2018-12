Así se ha pronunciado Ximo Puig este martes en la entrevista que ofrece a la Cadena SER el día de Navidad al ser preguntado por el resultado que cree que pueda surgir de las elecciones autonómicas del próximo año y por si ve posible pasar a ocupar el puesto de vicepresidente de la Generalitat si su formación fuera adelantada por Compromís.

Puig ha afirmado que tanto él como la actual vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tiene "claro" que su "responsabilidad" es "con la Comunitat Valenciana". "Hemos estado estos cuatro años trabajando juntos, haciendo que esta comunidad sea una de las tres comunidades autónomas que ahora tiene presupuestos, la mayoría ha renunciado ya a tener presupuestos", ha destacado.

El jefe del Consell ha apuntado que la formación que lidera, el PSPV, y la de Mónica Oltra, Compromís, irán a los comicios "defendiendo lo que hemos hecho y cada uno propondrá qué nuevas cosas quiere hacer". "Pero creo que ha sido una operación de éxito para la Comunitat Valenciana el Gobierno de coalición y el apoyo de Podemos". "Hay que agradecer la lealtad que hemos tenido todos, con diferencias a veces, pero esas diferencias también están cuando hay gobiernos de mayoría absoluta", ha resaltado.

Al respecto de si se vería como vicepresidente del Consell en caso de que la izquierda pudiese volver a gobernar y Compromís superara al PSPV, Puig ha indicado: "La política ficción no me gusta nada. Creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es acabar bien todas las cuestiones pendientes, acabar bien este gobierno y después de las elecciones habrá que interpretar lo que han dicho los ciudadanos, porque aquí no decidimos los políticos, deciden los ciudadanos".

Finalmente, ha puesto en valor que "la Comunitat Valenciana está hoy mucho mejor que hace tres años" en "todos los parámetros sociales y económicos".