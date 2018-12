Líderes políticos españoles de todas las orientaciones han reaccionado al mensaje de Nochebuena del rey Felipe, en el que reclamó "defender" la convivencia en el "respeto a la Constitución" y ayudar a los jóvenes. Pablo Iglesias, Quim Torra, Pablo Casado y Albert Rivera han sido algunos de los que han comentado el discurso a través de redes sociales. Este martes, además, los portavoces de los partidos han valorado ante la prensa las palabras del monarca.

Pablo Iglesias

En Twitter, el secretario general de Podemos ha reconocido "aciertos", dentro de la crítica, y ha celebrado en especial la mención a las mujeres y el "cambio de tono respecto a la cuestión territorial".

"El Jefe de Estado ha hecho hoy un discurso que, aunque viene de una institución que difícilmente puede responder a los anhelos democráticos e igualitarios de la sociedad española, incluye claves interesantes y aciertos que reconocer. Algunas impresiones sobre sus palabras", relató Iglesias poco después de la retransmisión del mensaje navideño del monarca.

El líder de Podemos valoró la mención a la igualdad y la importancia del diálogo en busca de la convivencia, al tiempo que criticó a la institución monárquica y lo que a su juicio representa. "Habla a las mujeres, en lo que parece un reconocimiento de la enorme desconexión que existe entre la institución monárquica y las aspiraciones que han expresado las mujeres en España. El rey sabe que la España feminista no quiere patriarcas", añade.

"Lo más reseñable es el cambio de tono respecto a la cuestión territorial. El Jefe de Estado abandona el discurso del 3 de octubre y habla de convivencia y respeto a la diversidad. Reconoce así implícitamente que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha sobre Catalunya", ha insistido.

Pablo Casado

Por su parte, el presidente del PP se ha hecho eco de una frase del Rey ("las reglas que son de todos deben respetarse por todos"), para celebrar la defensa y la "vigencia de la Constitución".

Albert Rivera

El presidente de Ciudadanos se ha mostrado "de acuerdo" con el contenido del discurso. "'La convivencia es el mayor patrimonio, la obra más valiosa de nuestra democracia'. De acuerdo con el Rey: nuestro mayor reto es asegurar esa convivencia defendiendo la igualdad, la libertad y la unión", dijo Rivera en su cuenta de Twitter, poco después del discurso este lunes en la víspera de Navidad.

Quim Torra

Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha negado al Rey que en Catalunya haya un problema de convivencia y ha afirmado que el conflicto es "de democracia y de justicia".

Así lo ha dicho este martes en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933, y ha ido acompañado por los consellers Jordi Puigneró, Miquel Buch, Damià Calvet, Laura Borràs, Àngels Chacón, Josep Bargalló, Teresa Jordà y Alfred Bosch.

ERC

Mientras, el exconseller de Asuntos Exteriores y alcaldable de ERC para las municipales de Barcelona, Ernest Maragall, ha acusado a Felipe VI de alinearse "con la injusticia y la indignidad". También, ha censurado que defienda "un patriotismo vacío" en declaraciones a los medios en la tradicional ofrenda floral en la tumba de Francesc Macià, con motivo del 85 aniversario de la muerte del primer presidente de la Generalitat republicana.

El exconseller ha criticado la "insensibilidad, frialdad de corazón y sentimiento" del jefe del Estado, que ha contrapuesto a la figura de Macià, representante a su juicio "del concepto de dignidad y grandeza" y "la personificación de otra forma de entender el patriotismo".

PNV



Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que la Constitución española es el "mayor legado" para las nuevas generaciones de Euskadi sería "que se reconociera a los vascos como una nación propia", ha asegurado en rueda de prensa este martes.

Además, ha destacado que la integración que se consiguió en la Transición "no se dio por parte de todos", ya que el PNV no participó en la redacción de la Constitución ni en su apoyo. Además, ha considerado "llamativo" que el monarca no se pregunte "cómo es posible que el 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, faltaran cinco grupos políticos de los representados en la Cámara de los Diputados a esa celebración, gente que ha ido otros años anteriores y que ahora también muestra un desapego".

Bildu

Otro de esos grupos, EH Bildu, ha opinado hoy que Felipe VI "olvida que sin derecho a decidir no hay democracia", ya que "se mostró ayer como el máximo representante de un marco constitucional que niega a gallegos, catalanes y vascos" esta pretensión.

Según la diputada Marian Beitialarrangoitia, el monarca "se mostró también como representante del sistema capitalista y patriarcal que considera a las mujeres ciudadanas de segunda, que ahonda en las desigualdades y que además trae la precarización del día a día de miles y miles de personas", ha valorado esta mañana desde Hernani (Gipuzkoa).