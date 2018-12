Miles de personas han respondido a la convocatoria del club Runners Nerva para cubrir a pie la distancia entre el instituto Vázquez Díaz de Nerva, donde daba clases Laura Luelmo, y el lugar en el que se halló su cadáver cerca de El Campillo, donde vivía hasta ser asesinada por Bernardo Montoya.

Con dorsales con el número 0 entre las frases "Ni una más, ni una menos" y en los que además podía leerse "Camina por Laura" y el logotipo que la joven zamorana colgó en su perfil de Facebook el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la marcha salió a las 10 horas del instituto y unos 60 minutos después los participantes llegaban a Minas de Riotinto, entre aplausos de los que los esperaban para sumarse.

A esa misma hora, otro grupo ha salido desde Zalamea la Real, municipio de la comarca de la Cuenca Minera onubense.

Todos han concluido en El Campillo, concretamente, en el Centro Multifuncional que en el futuro llevará el nombre de Laura y que fue el punto cero desde el que se coordinó la búsqueda de la joven.

Allí, los aplausos han dado paso al grito de "Justicia para Laura" y desde ese punto todos los participantes se han desplazado hasta el paraje Las Mimbreras, a unos 4 kilómetros de El Campillo, momento en el que se ha podido advertir la verdadera magnitud de la marcha, pues había gente llegando al último punto cuando otras apenas se habían abandonado la población.

Acto en Málaga

Por otro lado, más de 400 personas también han participado este domingo en Málaga capital en una carrera o caminata bajo el lema 'Correr sin miedo y no correr por miedo', en la que han reivindicado espacios seguro para que las mujeres puedan practicar deporte y han expresado su repulsa ante la violencia contra la mujer.

Leticia Teboul, integrante de Marea Naranja, el grupo de corredores que ha convocado la iniciativa, ha explicado que una de las participantes ha leído una carta "muy sentida en la que ha expuesto la realidad de la violencia machista, cómo la sociedad no se puede poner de perfil y los hombres deben estar en esta reflexión, además hablar de la legislación necesaria".

Y por supuesto, ha destacado Teboul, "se ha referido a Laura y todas las mujeres que se están quedando en el camino". De hecho, la joven zamorana ha estado presente en toda la marcha, ya que muchos de los participantes han llevado un cartel en el que se podía leer: 'Falta Laura'.

Teboul ha señalado que con esta marcha se ha querido expresar la lucha contra la violencia machista y "visibilizar que las mujeres que practicamos deportes reivindicamos espacios públicos seguros, que nos pregunten cuál es nuestra experiencia cuando salimos a la calle y que con este problema estructural sólo se puede acabar si todos, también los hombres, vamos hacia un cambio de mentalidad".

La carrera ha salido sobre las 10.00 horas desde la playa de La Misericordia de Málaga capital y ha finalizado en el Palmeral de las Sorpresas. Teboul ha señalado que muchas personas han realizado el recorrido en bicicleta o andando.

Otras convocatorias en el País Vasco y Madrid

En paralelo, un millar de personas han quedado este domingo para correr en el parque del Retiro de Madrid en homenaje a Laura Luelmo y para reclamar la libertad y la seguridad de todas las mujeres.

Secundando la iniciativa de diferentes grupos de corredores que han convocado quedadas en toda España para condenar el asesinato de Laura Luelmo, en Madrid, la concentración se ha celebrado frente al monumento del estanque de El Retiro, desde donde se ha iniciado una marcha con un recorrido de 5 kilómetros.

Los corredores solidarios, muchos de ellos con gorros de navidad y con camisetas con lemas como "#Ni una menos" o "NO es NO", han participado en un minuto de silencio y en un pequeño acto de homenaje a la profesora zamorana.

"Vamos a correr o andar y a poner fuerza por Laura, no importan los ritmos ni las velocidades, sino estar todos juntos", ha animado el presentador Raúl Gómez, uno de los portavoces de la iniciativa. "Es un día para gritar bien fuerte 'No es no', para que a todos se nos escuche decir 'Ni una menos, ni una más' y 'Basta ya'; esto debe terminar de una vez, ojalá que esta sea la última de las quedadas que hacemos por violencia machista", ha añadido.

Además, tanto en San Sebastián como en Vitoria, centenares de personas, en su mayoría mujeres, han recordado a Laura y han reivindicado el derecho de las mujeres a correr libres y sin miedo a posibles agresiones machistas.

La primera quedada se ha celebrado en la capital guipuzcoana donde varios cientos de atletas han secundado la convocatoria, que ha arrancado a las 10.00 horas desde los relojes de La Concha, impulsada a través de las redes sociales por el joven donostiarra Jon Prada.

Prada ha reivindicado el derecho de las mujeres a "correr sin miedo y ser libres", ha expresado su "rechazo total" a la violencia y ha instado a los asistentes a guardar un minuto de silencio en memoria de "Laura y de todas las mujeres que sufren desigualdad".

Después, las corredoras han podido optar entre dos recorridos de 4 o 8,1 kilómetros, con salida y llegada ambos en el Paseo de La Concha.

Una hora después, en el parque del Prado de Vitoria, lugar muy frecuentado por los corredores, se han congregado unas doscientas personas, la mayoría mujeres, secundando el llamamiento hecho hace unos días en las redes sociales por el grupo de triatlón femenino E-Tri.

"Queremos que este domingo sea especial", señalaban las promotoras de esta iniciativa, porque "este domingo corremos con el corazón y por una causa: ni una menos".

La triatleta canaria afincada en Vitoria Ruth Brito, entrenadora del E-Tri, ha leído un poema en recuerdo a Laura mientras que el resto de los asistentes formaban un círculo con sus manos entrelazadas.

Tras mantener un minuto de silencio, los corredores han dado dos vueltas al parque y han continuado su marcha, algunos de ellos con carteles con el lema "Ni una menos".

En Bilbao, el pasado viernes también varios cientos de corredores y corredoras homenajearon a la joven zamorana asesinada en Huelva en una carrera simbólica. A la cita, impulsada a través de las redes sociales por la periodista y runner Begoña Beristain, se sumaron hombres y mujeres de todas las edades para, después de guardar un minuto de silencio, realizaron un breve recorrido con salida y llegada en la explanada del Museo Guggenheim.

Recuerdo en Zamora

Asimismo, decenas de personas han participado en una carrera no competitiva en Zamora con la que se ha reivindicado que las mujeres puedan "correr sin miedo" y se ha recordado a las dos víctimas zamoranas que fallecieron este año cuando salieron a hacer deporte, Laura Luelmo y Leticia Rosino.

La quedada para correr, convocada a través de las redes sociales, ha reunido a unas doscientas personas que han partido de la plaza de la Marina y han llegado a la Plaza Mayor de Zamora con el fin de reivindicar una sociedad en la que las mujeres puedan salir solas a correr sin miedo a ser atacadas o a ser asesinadas.

En el recuerdo han estado los casos de Leticia Rosino y Laura Luelmo, que fueron asesinadas tras salir de casa solas para hacer deporte a primera hora de la tarde, la primera de ellas en Castrogonzalo (Zamora) el pasado mes de mayo, y la segunda la pasada semana en El Campillo (Huelva).

Algunos de los participantes han mostrado camisetas rosas en recuerdo de Leticia Rosino, a la que asesinó un menor de 16 años ya condenado a ocho años de internamiento y cinco más de libertad vigilada.

Los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del machismo que han concluido con aplausos y han reclamado en la lectura de un comunicado el endurecimiento de las penas para los asesinos.

Homenaje en Logroño

En Logroño, unas 400 personas convocadas por el colectivo Locas que Corren ha llevado a cabo un acto de homenaje a Laura Luelmo, con un minuto de silencio, en el Parque del Ebro, en el que han recorrido unos diez kilómetros.



A esta quedada también se ha sumado la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, quien, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que se siente identificada con esta causa porque ella es "habitual corredora de fin de semana y, cuando corres solo, también tienes sensación de miedo".



Ha añadido que le parece "fantástica" esta iniciativa, apoyada por "un grupo de mujeres que corren en Logroño" y, tras lamentar que Laura Luelmo "ha sido brutalmente asesinada", ha reivindicado "la libertad de las mujeres para poder hacer lo que quieran", en alusión a salir de casa sin miedo.