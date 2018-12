La propuesta exigía al Gobierno pedía impulsar la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de origen español para que el consumidor pueda identificar directamente el producto autóctono y sus ventajas (como goza en la actualidad el plátano canario).

"Mientras el Gobierno se niega también a exigir a Europa aplicar la cláusula de salvaguarda, ante los incumplimientos por parte de los cinco países de Sudáfrica que firmaron el acuerdo con la UE, y evidenciarse la coincidencia de los cítricos sudafricanos en los puntos de venta con la plena temporada de cítricos de origen valenciano o español, que por lo menos no se pueda engañar a los consumidores, y estos sepan en todo momento qué están consumiendo de manera consciente", ha señalado. "Igual que un consumidor sabe distinguir un plátano canario de uno que no lo es, que pase lo mismo con nuestros cítricos, y esa medida va más allá de las IGP que hemos visto que para este sector son invisibles e insuficientes", ha agregado Mulet.

Otra de las medidas exigidas era fomentar el consumo de naranja y mandarinas y resto de cítricos de origen español dentro de nuestras fronteras, "como apoyo a este cultivo y sus productores, reconociendo los beneficios del consumo de esta fruta como parte de una alimentación saludable". "Para tal fin se pedía al Gobierno colaborar con gobiernos autonómicos y el sector productor, para llevar a cabo campañas de fomento de su consumo, en especial entre los más jóvenes", ha agregado.

El tercer punto era "promover su consumo" por parte de las instituciones estatales, autonómicas y locales en los restaurantes y cafeterías de edificios públicos, colegios, actos oficiales, etcétera, y por último instar a las autoridades europeas y estatales a que endurezcan los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de países terceros no afecte a la producción local.

Mulet ha indicado que en su último cara a cara con el Ministro de Agricultura, Planas "defendió el acuerdo de la UE con Sudáfrica y descartó la petición del ejecutivo a modificar el convenio ni aplicar la cláusula de salvaguarda europea".

"El PSOE se abstuvo en Europa ante este tratado, pero en España votó a favor en el Congreso y en Senado, no ha secundado en el Senado todas nuestras propuestas a favor de los cítricos, el ministro no trata de llorones en el Senado, Pedro Sánchez obvia el tema cuando le apelamos directamente en un pleno, y no cumplen las peticiones aprobadas a pesar de su abstención, luego aquí se llenan la boca de promesas y supuestos compromisos. El mejor compromiso es cumplir con el ejemplo, por eso esperamos una rectificación en su errática postura, que pasa por exigir a Europa aplicar la cláusula, renegociar el acuerdo, y en Madrid cumplir con esta moción", ha criticado Mulet.