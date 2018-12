La hermana de Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, ha mostrado su indignación ante el asesinato de la joven profesora y ha cargado duramente contra su hermano al asegurar que su familia solo está tranquila cuando él se encuentra en la cárcel cumpliendo condena. "Que no lo saquen, por favor", ha dicho.

Un reportero del programa de Telecinco Viva la vida se ha desplazado hasta la localidad del Campillo para entrevistarse con los familiares de Bernardo Montoya, y ha hablado con su hermana Isabel y su padre, Manuel Montoya. Ambos han apuntado que la última vez que vieron a Bernardo fue el miércoles de la semana pasada, precisamente el día en que desapareció Laura Luelmo.

"Suponemos que ya lo había hecho, y nosotros no sabíamos nada", cuenta su hermana, impotente. "Ha hecho mucho daño, porque no es la primera vez", añade.

Para su hermana, de nada han servido los intentos por encauzar el comportamiento de Bernardo, ya que "lo ha vuelto a hacer", y ha sido contundente al afirmar: "Estamos tranquilos cuando está él allí (en la cárcel), que no lo saquen, por favor".

Hacía apenas dos meses que Bernardo había salido de prisión tras cumplir 20 años de condena cuando cometió el crimen de Laura Luelmo, unos hechos que Isabel ha reconocido que "estamos pagando".

Además, se ha dirigido a cámara para trasladar un mensaje a su hermano, desde el pasado viernes por la noche en prisión comunicada y sin fianza. "Si alguna vez ves esto, Bernardo, lo que has hecho está muy mal, nos has destrozado, no has mirado a tu padre, no nos has mirado a nosotros, esto no se hace, te lo mereces y mucho más, Bernardo. Mira cómo estamos, porque tú te vas, y nos quedamos la familia aquí. Si me ves, no quiero saber absolutamente nada de ti, has sido tú el que se ha buscado la ruina, Bernardo. Se acabó, ya no nos vas a ver más. Ya no confiamos en ti, que nos has buscado la ruina, has manchado el nombre de los Montoya", ha dicho entre gritos de rabia.