En València, un décimo de este tercer premio se ha vendido en la administración número 50 de la capital, así como en el Centro Comercial Nuevo Centro, en una administración que también había repartido un quinto.

De hecho, según ha contado la lotera a Europa Press, se estrenaba dando premios en este Sorteo de Navidad, y lo ha hecho por partida doble: "Llevo 26 años y no había repartido ningún premio en Navidad", ha manifestado. En total, entre las quince series del quinto, y este décimo del tercero, la lotera ha repartido 950.000 euros.

Por partida triple ha llegado el premio a la administración número 3 de Manises, que ha repartido el primer premio, el último quinto, así como cuatro décimos de este tercer premio, con el que han repartido 200.000 euros entre los vecinos de esta localidad, una de las más afortunadas de toda España.

La localidad de la provincia que más va a recibir con este tercer premio es Catarroja, donde se han vendido 15 décimos del 4.211, y donde la propietaria de la administración número 2, Gema Raga, ha dicho sentirse "alucinada". "Había repartido premios antes, pero en Navidad, nunca", ha contado la lotera a Europa Press. En total, ha repartido 750.000 euros.

En Almàssera, la administración número uno ha repartido dos décimos de este tercer premio aunque, según su propietaria, Elena, no se puede saber a quién le han tocado, ya que los vendió por terminal. "Como ha sido tan tarde, la gente ya no se lo esperaba y todavía no se ha acercado nadie", ha explicado a Europa Press.

También se ha estrenado en el Sorteo de Navidad Rafa, el propietario de la Administración número 5 de Torrent, y que en este sorteo ha vendido un décimo del 4.211 por terminal: "Por un lado muy contentos, pero por otro, algo tristes, porque nos hubiera gustado que el primer premio de Navidad que damos hubiera sido una serie entera", ha comentado.

La suerte también ha sonreído a un establecimiento receptor de loterías de Albal, donde su propietaria, Esmeralda Olmo, ha señalado que espera que vender este premio ayude a que la gente compre más. "Al no ser una administración, la gente viene menos a por lotería, así que esperemos que ahora se animen a comprar por máquina cuando vengan", ha comentado. Esmeralda ha vendido un décimo del tercer premio, lo que supone repartir 50.000 euros.

LA CAFETERÍA DE GANDIA QUE REPARTE MÁS CADA AÑO

Fuera de la comarca de l'Horta, en la provincia de València, solo se vendido un décimo del 4.211 en una cafetería de Gandia, que está "en racha" con el Sorteo de Navidad. Según ha relatado el hijo del propietario, José Pascual Seguí, llevan tres años seguidos repartiendo premios del Sorteo de Navidad.

La casualidad ha sido que en cada sorteo, la importancia del premio ha sido mayor. En 2016 repartieron un quinto y un cuarto; en 2017, otro cuarto, y en 2018 un tercero. "Estamos supercontentos, a ver si sigue subiendo la cosa", ha señalado el hijo del propietario.