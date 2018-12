El Consejo de Ministros que se celebra este viernes en Barcelona tiene previsto aprobar el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat, que pasará a llamarse aeropuerto Josep Tarradellas.

Tarradellas es un político español que fue presidente de la Generalitat en el exilio desde 1954 hasta 1977, y de la Generalitat de manera provisional hasta 1980.

Republicano y catalanista, destacan que Tarradellas defendió la cultura catalana desde un prisma no separatista que no vulnerara los derechos lingüísticos y culturales de los castellanohablantes.

Una de las primeras reacciones al cambio de nombre llegó vía Twitter del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para quien resulta una "imposición" del Gobierno de España a Cataluña. "La queja por el aeropuerto no era por el nombre. Era y es por la gestión. Les solicitas la gestión y te imponen un cambio de nombre. Les solicitas decidir el futuro y te imponen el 155".

El Govern de la Generalitat también ha hecho público un comunicado en el que dice que espera que sea una información "errónea" y que no salga adelante porque el cambio de nombre no ha sido consensuado. "Nos habían informado y les dijimos que no lo hicieran unilaateralmente. Sabemos que han informado hoy a los alcaldes de Barcelona y del Prat", según informa Catalunya Ràdio.

"Evidentemente no tenemos nada en contra del presidente Tarradellas, pero esto es una cuestión de formas y de respeto", añaden. "Tenemos comisiones de nomenclaturas que gestionan estos temas, que siempre son delicados y sensibles".

