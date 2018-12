La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes ha afeado este jueves al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que utilice el asesinato de Laura Luelmo para defender la prisión permanente revisable, ya que aun con esta pena en vigor, su presunto asesino "podría haber recibido el tercer grado en 2010" o estar "en régimen de semilibertad".

Así lo dijo en el Congreso de los Diputados durante el debate para la aprobación de la proposición para modificar la ley del Poder Judicial y que los jueces reciban formación en materia de violencia de género, así como que las sedes judiciales sean accesibles o se incluyan cifras de víctimas con discapacidad.

"La prisión permanente revisable ni se ha derogado, ni se va a derogar; y ustedes lo saben", dijo Reyes, que pidió a los diputados del PP que "dejen de dar soluciones sencillas a problemas que son mucho más complejos de lo que ustedes dicen que son".

La diputada de Compromís Marta Sorlí también se refirió al asesinato de esta profesora y lamentó que no se vaya a considerar asesinato machista, ya que "no lo hizo su pareja o expareja" y, según la legislación vigente, estos casos no computan como violencia de género.