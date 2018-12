El presupuesto consolidado del consistorio para el próximo año, en el que se incluye tanto el de la corporación local como el de sus organismos autónomos y empresas municipales, asciende a 942,6 millones de euros. Las cuentas para 2019 han salido adelante con el voto a favor de los concejales del equipo de gobierno que conforman Compromís, PSPV y València en Comú; el voto en contra de PP y Cs y la abstención de la concejala no adscrita, María Dolores Jiménez.

Esta última ha cambiado en esta sesión su sentido del voto respecto al presupuesto del consistorio para el año que viene, dado que en el pleno de noviembre, cuando se aprobaron de manera inicial y cuando aún formaba parte de Ciudadanos, votó en contra como el resto de este grupo. Este jueves, las cuentas municipales han vuelto a pasar por la sesión plenaria tras concluir el periodo de alegaciones abierto tras la aprobación inicial, para darles el visto bueno definitivo.

El equipo de gobierno local, como han explicado el alcalde, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, han rechazado todas las alegaciones formuladas por PP y Cs por considerar que son "demagogia" y "ocurrencias" que responden a "caprichos" y una "carta a los Reyes Magos".

"Son una auténtica lista de demagogia. No se pueden admitir las cartas a los Reyes Magos por parte de los portavoces de la oposición, que son serios", ha expuesto Vilar, que ha lamentado también que durante el debate definitivo del presupuesto PP y Cs no hayan hablado "de otras cosas" y "no de sus reclamaciones a pleno".

Ha pedido a la oposición que cuantifique sus peticiones y ha rechazado que se descuadren las cuentas de 2019. Además, ha acusado a Cs de plantear alegaciones "a peso" y de "infantilismo en cuestión presupuestara".

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha censurado que las aportaciones de su grupo hayan sido calificadas de "demagógicas e imposibles" y ha explicado que están "basadas en el reto demográfico que tiene la ciudad y en la voluntad de bajar los impuestos".

CHEQUE INFANTIL

"Nos parece fundamental que en esta ciudad ser padre y madre y poder trabajar sea posible. Es necesario que las familias puedan dejar a sus hijos de 0 a 3 años en las escuelas infantiles", ha planteado, por lo que ha defendido la idea de crear "un cheque infantil de 0 a 3 años universal que incluya el mes de julio" y ha cifrado su coste en "unos 15 millones de euros".

Asimismo, Giner ha instado a aplicar medidas para bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), a las familias numerosas y el pago de la plusvalía cuando procede de una herencia, además de solicitar que se trabaje para que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) "no tarden más de diez minutos en pasar por la parada" y pedir que el Ayuntamiento evite "gastos superfluos" para así contar con recursos para poder acometer las propuestas citadas.

El responsable de Ciudadanos ha agregado que también se podrían obtener dinero para estos fines aplicando medidas de ahorro energético frente "a los 20 millones de gasto en luz" y dando "agilidad" y salida a las "licencias de 1.700 viviendas que hay paralizadas.

En este punto ha criticado también "la falta de gestión absoluta" del equipo de gobierno y su "mucha ideología" y ha censurado que se destine "dinero de los ciudadanos a fundaciones -municipales- que no dan el servicio que se merecen" los vecinos de la capital valenciana.

Además, ha lamentado que "no se haya hecho nada" en materia de vivienda social.

Por su lado, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha expresado el mismo rechazo que su grupo dio a las cuentas de 2019 en el pleno de noviembre por "subir los impuestos y perjudicar a la actividad económica, por falta de eficiencia en la gestión del gasto y por la baja ejecución de inversiones".

Ha acusado al equipo de gobierno de no haber cumplido cosas que dijo y ha criticado que a pesar de hablar de "transparencia en la gestión presupuestaria lleve gastados 66 millones de euros en contratos menores" que "supuestamente se adjudican a quien el concejal de área considera".

Monzó ha rechazado que se haya "eliminado la fiscalización a este tipo de contratos" y ha apuntado que en este mandato se han adjudicado "más de 3.000, tras lo que ha pedido que "vuelvan a ser fiscalizados de forma previa".

Asimismo, ha lamentado que "los reconocimientos extrajudiciales de crédito se han convertido en una forma habitual del modo de gobernar" del actual ejecutivo local.

FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA

El responsable 'popular' ha considerado también que se ha "perdido una oportunidad" en cuanto a los presupuestos participativos y ha criticado que haya inversiones de estos sin ejecutar, al tiempo que ha apostado por "una participación efectiva en la que realmente se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos". Finalmente, ha rechazado las "subvenciones nominativas a entidades pancatalanistas", ha lamentado que no se haya "sabido aprovechar" el dinero disponible en persona para "reestructurar la plantilla" y ha pedido una "bajada lineal" de impuestos para "todos los ciudadanos".

En respuesta a la oposición, el alcalde ha defendido unos presupuestos que cumplan la función "redistributiva entre los que tienen más y los que tienen menos" y ha considerado que "bajar los impuestos es una política egoísta de los que tienen mucho". Ha dicho que las cuentas municipales deben "cuadrar ingresos y gastos" y que "no se pueden hacer milagros", además de reprochar a Cs que su abstención en la reforma del Estatut d'Autonomía y no respaldar que la Comunitat Valenciana tenga aseguradas las "inversiones adecuadas".