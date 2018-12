Así lo ha manifestado Oltra en atención a los medios tras asistir al encuentro con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, organizado por Radio Valencia-Cadena SER, y al ser preguntada por la votación de este jueves respecto a la reforma de la norma valenciana que incluye una disposición adicional que recoge el compromiso de que las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana sean equivalentes al peso demográfico de esta región, para lo que se creará una comisión negociadora integrada por el Estado y la administración autonómica. Ciudadanos ha anunciado que se abstendrá en esta votación.

La también portavoz del Gobierno valenciano ha afirmado que "por fin se aprueba esa reforma del Estatuto de los valencianos y valencianas, después de ocho años casi de travesía larguísima" y ha destacado que se trata de "una reforma que es más que justa" porque significará que "las inversiones que la Administración General del Estado haga a la Comunitat Valenciana sea como mínimo arreglo al peso poblacional que tenemos, es decir, a las personas, hombres y mujeres, que vivimos en la Comunitat".

Con la reforma de esta norma valenciana, ha continuado la vicepresidenta se evitará "lo que ha pasado en las últimas décadas, que es que las inversiones que ha hecho el Gobierno de España en nuestra comunidad han estado siempre a la cola de las inversiones en toda España".

"QUE TU SÍ SEA UN SÍ Y TU NO SEA UN NO"

Mónica Oltra también ha afirmado que espera que "haya unanimidad en el Congreso a la hora de votar este Estatut, la misma unanimidad que ha habido aquí en la Comunitat Valenciana, y que no haya partidos que voten aquí una cosa y en Madrid otra, porque eso es engañar a la gente y está feo".

"Si uno aquí vota sí, tiene que votar sí también en Madrid", ha insistido la vicepresidenta, que en este sentido ha agregado: "Como dice la Biblia, que tu sí sea un sí y tu no sea un no".

Por ello, ha insistido en pedir "que todo el mundo sea coherente en Madrid con lo que ha votado aquí, sea el partido que sea" y ha zanjado: "Lo que no está bien es dar un voto aquí para que los valencianos no se enfaden demasiado y luego ir a Madrid y no votar lo mismo".