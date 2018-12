Luciano Montoya, el hermano gemelo de Bernardo Montoya, autor confeso del asesinato de Laura Luelmo, ha sido abordado este jueves por los medios de comunicación a su regreso a prisión tras un permiso y les ha dicho: "Si ha sido él, que lo pague". Además, una vez le han recordado que su padre pidió perdón a la familia de la maestra, el hermano, huyendo de las cámaras, ha dicho: "Yo también pido perdón".

Este hombre salió el lunes de prisión para un permiso de tres días. Cumple condena por un asesinato de una mujer de 35 años en el año 2000, a la que acuchilló porque iba a denunciarle por un robo previo. Le quedan todavía ocho años por cumplir.

De hecho, Luciano fue el primer sospechoso en quien se pensó cuando desapareción Laura Luelmo. Sin embargo, no podía tratarse de él porque estaba precisamente interno en la prisión. Salió el lunes por un plazo de 72 horas, durante las cuales ha estado con la familia, pero no habría visto a Bernardo, según le ha reconocido a El Mundo. Los gemelos no se han visto desde que hace año y medio Luciano pidiera un cambio de prisión y dejara Huelva por Ocaña.

Días atrás, fue Manuel, padre de Bernardo y Luciano, quien quiso trasladar su pésame a la familia de la joven, a la que ha pedido perdón. "Si mi hijo lo ha hecho que lo pague", ha asegurado en declaraciones al programa Andalucía Directo. El padre ha apuntado que la última vez que vio a su hijo fue el miércoles, día en el que desaparece la joven, "entre las 16:30 horas o 17,00 horas", y ha tenido conocimiento de todo después por los medios de comunicación.

"Si lo ha hecho, que lo pague, porque eso no se puede hacer", reiteró el hombre, después de informar de que la casa donde vivió de alquiler Laura Luelmo en El Campillo era de su propiedad, pero hace años que la vendió.