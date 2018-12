En declaraciones a los medios tras recibir en el Palau al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y al presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha indicado que le gustaría que Ciudadanos "se sumara" a ese acuerdo porque "no tiene ningún sentido decir que eso no es una garantía" de que lleguen las inversiones, ya que "menos garantía es no tenerlo".

"Es un proyecto de hace muchos años que la mayoría parlamentaria del PP durante mucho tiempo impidió su avance, pero finalmente ha habido un acuerdo entre los grupos y todo aquello que sean acuerdos hay que valorarlo positivamente", ha apuntado.

Puig ha señalado que "obviamente las inversiones no siempre van a estar mimetizadas en relación a la población, pero lo que no puede ser, y es lo que se plasma en este acuerdo estatutario, es que la Comunitat prácticamente nunca haya llegado a que se invierta aquello que le corresponde en función a su población".

Por tanto, considera que es "un paso adelante" que también sitúa a la región "en un espacio de intervención en los asuntos generales y de intentar conseguir que el motor público no esté gripado como está ahora".

En este sentido, ha explicado que en la Comunitat el sector privado ha dado "la fuerza, el impulso grande para la salida de la crisis" porque el público estaba "gripado". Si hubieran llegado las inversiones y financiación "adecuadas", ha agregado el 'president' el descenso del paro podría haber llegado a 15 puntos en lugar de 10: "Nos estamos jugando empleo, nos estamos jugando bienestar".

Asimismo, Puig ha mostrado su esperanza en que se aprueba la senda de déficit, ya que permitiría "mejorar" la financiación valenciana, con 200 millones de euros más disponibles.