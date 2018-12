El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reivindicado este jueves la "España diversa, plural y constitucional". "No sólo en la capital es donde se gestiona este país, es la suma y el esfuerzo de todos lo que realmente conforma un país fuerte y unido", ha subrayado.

En este contexto, Garamendi ve "incomprensible el daño que se están haciendo a sí mismos" en Cataluña, cuya situación "afecta a toda España", ha lamentado.

Garamendi se ha pronunciado en estos términos durante un encuentro organizado por Radio Valencia-Cadena Ser al que han asistido el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra; el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio; los secretarios generales de UGT-PV y CCOO PV, Ismael Sáez y Arturo León; la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; y la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, entre otros. También se ha referido a este tema en un encuentro posterior con Puig en el Palau de la Generalitat.

Según el presidente de la CEOE, hay que "defender lo propio pero tener claro que hay un proyecto común que merece la pena". Es más, "los que somos de provincias estamos muy orgullosos de serlo", ha comentado.

Cataluña, ha dicho, es el 20% del PIB español y por tanto una parte fundamental de nuestra economía, vende más a Aragón que a Francia, o ende más a la Comunitat Valenciana que a Alemania y vende prácticamente lo mismo a Cantabria que a EEUU, por lo que ve "incomprensible el daño que se están haciendo a sí mismos".

A su juicio, "es una tristeza". Según sus cálculos, unas "5.000 empresas han salido de allí, las inversiones que ha habido son cientos de millones menos que el año anterior y eso no es bueno, pero no es bueno para nadie". "Cuando hablamos de Cataluña no solo hablamos de Cataluña, hablamos de toda España y, lógicamente, el retroceso que pudiera tener económico nos afectaría absolutamente a todos", ha puntualizado.

Garamendi ha insistido en que "la inestabilidad de Cataluña nos está afectando a todos" y ha señalado que a los empresarios les gustaría que "con diálogo y moderación se arreglaran las cosas". De este modo, ha reclamado "seguridad jurídica, una estabilidad institucional para poder trabajar" y "mientras haya esa indefinición, este clima de crispación en el día a día en la sociedad, afecta de forma muy importante".

"A veces pensamos que si un proyecto no va a Barcelona irá a Madrid o a Valencia y eso no es cierto, los grandes proyectos vienen a España" y si no pueden instalarse en Barcelona igual optan por irse a Holanda, Francia o Inglaterra, ha avisado. Por ello, ha incidido en que hay que tener presente que "es un problema de todos".

Un problema, ha agregado, que espera "se pueda resolver" y los empresarios están dispuestos, no sabe si es necesario, "a poner la pista de aterrizaje para que desde el diálogo, la moderación y la responsabilidad estas cosas se puedan arreglar".

Eso sí, ha precisado, "siempre, que yo creo que se puede, dentro de la ley. Creo que la ley es el diálogo que todos debemos de estar en ella". Para ello, ha pedido a los dirigentes políticos que "jueguen responsabilidad" y cree que "el tema de Cataluña se podría arreglar".

"AJUSTAR" COMPETENCIAS TERRITORIALES "CON RESPONSABILIDAD FISCAL"

En este punto, preguntado por la opinión sobre el modelo territorial ha valorado que "el país que nos dieron es el que ha avanzado y es la España constitucional", algo que a su juicio "ha funcionado bien".

No obstante, ha admitido que "hay que ajustar temas". Así para "revisar balanzas fiscales" ha abogado por "sentarse a la mesa y valorarlo con responsabilidad fiscal". En este sentido, ha instado primero a "revisar las ineficiencias" del sistema. "A mí no me vale ni el que diga que todo tiene que estar ya aquí ni el que diga que todo hay que llevarlo a Madrid". "Creo que no es ni una cosa ni otra".

Además, ha añadido, "pediría mesura" porque "hay algunas cosas que son imposibles" en materia de competencias, "puede valer para un programa electoral pero a la hora de la verdad me gustaría hacer luego la revisión de ese programa para ver las cosas que realmente podrían ser factibles e ir hacia adelante o hacia atrás".