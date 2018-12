Réplica de Montserrat: "Si plagian las medidas del PP, hagánlo bien. Su moción de censura es su pecado original, son una fábrica de problemas. A Cataluña, cuanto más ibuprofeno les dan, más nos dañan. Son un Gobierno preso de los políticos presos. En Economía, abrazan al comunismo y a Iglesias, pretenden tarernos unos presupuestos rechazados por Europa, son la ruina de los españoles. Han convertido España en el primer destino de las mafias que trafican con personas. El balance de estos seis meses es que Sánchez es la degeneracion de Zapatero. Si tienen un mínimo de dignidad, convoquen elecciones, los españoles no nos merecemos su desgobierno".

Esteban discreta e insiste que "el veto al diésel anunciado por el Gobierno ha ocasionado un descenso de las ventas". El portavoz del PNV pide que no se margine a ninguna tecnología. Su prohibición puede causar el efecto "¿para qué poner fábricas?". Esteban advierte a sánchez que "puede haber sorpresas" si no "pacta el (posible) decreto ley con el sector".

A la pregunta de si están garantizadas la seguridad y el orden público en Cataluña formulada por Casado, Sánchez responde que el PP no hizo nada cuando se aplicó el 155.

Arranca la sesión plenaria el líder del PP, Pablo Casado, recordando a Laura Luelmo y pidiendo a los grupos que no deroguen la prisión permanente revisable. Sánchez responde que no van a derogarla hasta que no conozca la posición del Tribunal Constitucional.