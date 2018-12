La consellera de Obras Públicas, Mª José Salvador, ha asegurado que no le gusta el mensaje que compartió en Twitter el director general de Comercio, Natxo Costa, en el que pedía a la compañía que proyecta el macrocentro comercial Intu Mediterrani en Paterna (Valencia) se fuera a su casa -"Intu Go Home"-, ni tampoco las declaraciones "en primera persona o en segunda" de responsables del Consell "menospreciando" la inversión, proyecto sobre el que no se ha pronunciado aunque "tiene que tramitarse y, si cumple la normativa vigente, se aprueba y se autoriza".

Así se pronunció este pasado lunes en declaraciones a CV Radio recogidas por Europa Press, después de que el director general de Intu España, Ian Sandford, trasladara una "queja formal" al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, con motivo de las declaraciones realizadas por el director de Comercio.

"Creo que hay cosas que son innecesarias, y ese tuit en mi opinión era absolutamente innecesario e impropio de una persona que tiene responsabilidad de gobierno. No me gusta ese tuit ni me gustan otros tuits ni declaraciones que, en primera persona o en segunda, hacen algunos responsables de este gobierno a los medios de comunicación, menospreciando esta inversión", ha subrayado Salvador en referencia a Intu Mediterrani.

La titular de Obras Públicas ha sostenido que la inversión le puede "gustar más o menos", pero no va a opinar sobre ello, y considera que "tiene que tramitarse y, si cumple la normativa vigente, se aprueba y se autoriza".

"No se puede permitir ni este tipo de declaraciones a la opinión pública, que generan inseguridad jurídica, porque somos un gobierno serio y riguroso, y tampoco pueden cambiar las reglas del juego para evitar un determinado proyecto o una determinada inversión a mitad camino", ha resaltado sobre las "modificaciones que se están produciendo en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en Paterna", a cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Elena Cebrián.

Asimismo, Salvador ha destacado que cree que Intu "hace mucho tiempo que está peleando para implantarse en la Comunitat y ha hecho sus esfuerzos para ajustarse a la normativa vigente", ahora están tramitando a través de un plan parcial.

Ha remarcado, eso sí, que no habla a título personal de si le "gusta" o le "deja de gustar" una inversión: "En mi pueblo compro en las tiendas de mi barrio, pero no significa que si viene una empresa y va a invertir en esta comunidad y cumple la normativa vigente, se tiene que autorizar su implantación, nos guste o no".

"Tenemos que ser serios cuando planteemos cosas, en estos momentos, este gobierno tiene una prueba de fuego muy clara, que es garantizar todo procedimiento, que en seguridad jurídica se tramite esta inversión", ha manifestado Salvador, quien ha aseverado: "Espero que esa modificación del PORN no se consume".