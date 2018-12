La historia de Irene Revuelta nada tiene que ver con la de James Eduardo Díaz, ni la trayectoria de este nicaragüense se parece lo más mínimo a la de Nicole Ndongala, quien con Mohammed Taroré solo comparte el proceder de un país africano. Los cuatro presentan perfiles y trayectorias muy diferentes, y probablemente sus vidas no se habrían cruzado nunca, de no ser porque sí hay algo que comparten: ser migrantes.

Irene, James, Nicole y Mohammed han sido este martes los protagonistas de un coloquio organizado por la Secretaría de Estado de Migraciones para conmemorar el día internacional de estas personas. Moderados por el periodista Nicolás Castellano, han contado sus experiencias y han querido hacer hincapié en la necesidad de construir puentes y derribar muros entre las sociedades de acogida y quienes llegan a ellas, en aras de la convivencia.

La secretaria de Estado, Consuelo Rumí, también ha estado presente en el acto y ha recordado que en el mundo hay 260 millones de migrantes, lo que supone el 3,4% de la población. "El 90% de esas migraciones se producen de manera legal y segura, aunque esa no es la percepción. En España por ejemplo el debate siempre está vinculado a la parte más dramática: las pateras, los saltos a la valla...", ha lamentado y ha instado a potenciar una migración "ordenada, segura y legal", como la única vía para evitar que la gente tenga que arriesgar su vida y poner fin a las mafias.

Los ponentes han destacado la necesidad de acabar con los estereotipos, en un contexto en el que los discursos xenófobos se usan como herramienta política. "Los migrantes no son una amenaza. Son una oportunidad e incluso una necesidad para países como España que presentan problemas de envejecimiento", ha resaltado Rumí.

"Las cosas están cambiando para mal"



Nicole Ndongala llegó a España en 1998 huyendo de la guerra que estalló en la República Democrática del Congo tras ser derrocado el presidente Mobutu Sese Seko. "Se producían violaciones masivas. Se abusaba de niños, de jóvenes, de mayores... Yo fui una de esas víctimas", ha relatado. "Después de ser detenida varias veces sin que nadie me dijera por qué, en condiciones infrahumanas, mis padres decidieron que tenía que salir de allí", ha continuado.

Con dificultades, esta congoleña logró un pasaporte y un visado para Bélgica, pero pronto decidió que no era allí donde quería rehacer su vida. La muerte de una mujer sin papeles durante una tentativa de deportación la impulsó a dar el salto a Madrid a los dos días de haber aterrizado. "No había huido del Congo para acabar en un país en el que se mataba a gente", ha denunciado.

La primera toma de contacto con la capital española fue muy dura. Hasta que conoció a la ONG Karibu, de la que actualmente es la directora general. "Me dieron alojamiento y trazaron conmigo el itinerario para poder integrarme en la sociedad española", ha explicado. Meses después le fue concedido el estatuto de refugiada y desde hace seis años tiene la nacionalidad.

Hoy Nicole trabaja como intérprete y traductora para Policía y tribunales, además de haber estudiado un máster en Dirección de Entidades Sin Ánimo de Lucro. Con su experiencia, ayuda a otros inmigrantes y es referente para muchos. Ella afirma sentirse muy bien acogida entre la ciudadanía española pero advierte de que "las cosas están cambiando para mal" y alerta de que "están aumentando los casos de violencia hacia los inmigrantes". "Necesitamos un modelo de acogida digno porque sino cada vez habrá más barreras entre españoles y extranjeros. Nosotros también aportamos a la sociedad", ha concluido.

"No valoramos lo que tenemos"

Irene Revuelta acabó la carrera de Dirección de Empresas y Actividades Turísticas en 2004. Aunque la economía aún iba bien le fue difícil encontrar un puesto que le interesara, por lo que pensó que salir fuera de España podría ser enriquecedor. Así fue como pasó cuatro años en Alemania y uno en Reino Unido, trabajando en distintos hoteles.

En 2008, ya sí en plena crisis, llevó a cabo su primer intento de regreso. "La gente me preguntaba por qué había vuelto", ha señalado, antes de contar que buscó trabajo pero que terminó emigrando nuevamente, en esta ocasión a Grecia. "La primera vez me fui por elección. La segunda sentí que lo hacía por necesidad. Aquí habría podido encontrar un empleo pero no desarrollar mis objetivos profesionales", ha admitido.

Tres años después se embarcó en su segundo retorno, igualmente fallido. A los pocos meses se subía a un avión rumbo a China, donde encontró el amor, formó una familia y cambió de sector profesional. "Tuve una hija y ese fue mi punto de inflexión. La aventura estaba bien para mí pero no era lo que quería ofrecerle a ella. Por condiciones como la contaminación, la sanidad, la educación... decidimos volver", ha reseñado.

Esta diplomada en Turismo de 37 años, que ahora trabaja en el sector logístico y cursa un MBA, es consciente de que su experiencia nada tiene que ver con la de personas como Nicole. "No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos o hasta que escuchamos historias como la suya", ha reconocido.

"No queremos subsidios. Queremos trabajar"

Mohammed Taroré nació en la ciudad maliense de Mopti. Perdió a su padre víctima de una enfermedad que también se cobró la vida de su hermana y siendo muy joven, pasó a ser el cabeza de familia. Después de trabajar para varios jefes que se negaban a pagarle, tanto en Malí como en Mauritania, pensó en probar suerte en España.

"Nos hablaban de que iríamos en un barco y nosotros pensábamos que sería grande", ha afirmado. Pero nada más lejos de la realidad. Una noche de 2008, Mohammed fue introducido en una patera junto a otras 60 personas camino de Tenerife, a donde tardaron dos días en llegar. "Fue un viaje muy duro".

La incertidumbre, las dificultades y cuatro años en situación irregular dieron paso en 2013 a la obtención de la autorización de residencia y trabajo gracias a un contrato como mecánico. Desde entonces ha compaginado diferentes ocupaciones con cursos de formación. En la actualidad, a sus 30 años, vive en la localidad murciana de Cartagena, donde trabaja como jardinero y en el mantenimiento de una finca. Además de cursar la ESO en un centro de educación para adultos, colabora como traductor e intérprete en la ONG Accem, de la que recibió un importante apoyo en los peores momentos: "Estaba perdido. Me habían dado muchos palos y era muy desconfiado. Pero ellos me acogieron, me dieron formación, me asesoraron laboralmente...".

A la pregunta de si merecieron la pena tantos disgustos, este joven ha respondido que todo lo vivido le ha servido para aprender que nunca se debe tirar la toalla. Admite haber sufrido cierto rechazo en algún momento pero prefiere quedarse "con lo bueno de la gente" y se muestra agradecido a quienes le han ayudado. "No queremos subsidios. Queremos trabajar", ha sentenciado.

"Buscamos cómo agregar valor"

James Eduardo Díaz estuvo estudiando en España hace unos años y el pasado mes de noviembre regresó con un contrato indefinido de Telefónica. Este nicaragüense tiene una autorización de trabajo como profesional altamente cualificado a través del procedimiento de contratación que gestiona la Secretaría de Estado de Migraciones. Su permiso de residencia es de dos años renovables.

Este chico de 32 años ha llegado acompañado de su mujer y de sus dos hijos, más otro que viene en camino, procedentes de un país que vive una situación "muy complicada, más de lo que parece". "Prácticamente se está obligando a los ciudadanos a emigrar", ha lamentado.

Escuchando a Nicole y a Mohammed, James se sabe afortunado. Él sabe lo que es la incertidumbre al moverse como inmigrante pero su "viaje" ha sido "muy diferente". "Si en algún momento me he quejado, luego he visto que no tenía de qué. La oportunidad que me han dado es increíble", ha admitido y ha resaltado que se le haya permitido venir como unidad familiar porque "es duro moverse solo".

Sobre si ha sufrido racismo, este joven ha relatado haber sido objeto de comentarios que dudan sobre la idoneidad de que él ocupe un puesto que podría desempeñar un español. "Frente a eso, yo lo que hago es contar mi historia. Promueve la empatía y ayuda a que la otra persona se sienta identificada con vos", ha recomendado y ha coincidido con sus compañeros de panel en la importancia de no ver la migración como un peligro: "Venimos a buscar cómo agregar valor. También venimos a aportar".