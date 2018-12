Podemos ha enviado una carta a sus inscritos para llamarles a votar en las primarias para elegir los candidatos a las generales y ha optado por la ironía al remitir un texto firmado por un falso José María Aznar que les invita a no participar para devolver a España a un pasado "glorioso".

La carta, que han recibido en sus correos todos los militantes de Podemos a dos días de que terminen las votaciones, simula estar escrita por el expresidente Aznar, no aclara expresamente quién es el autor real del texto ni si se trata de una iniciativa de la dirección del partido y contiene afirmaciones como la siguiente: "Sé que vosotros, a diferencia de vuestros abominables líderes, en realidad queréis lo mejor para España. Lo que pasa es que os han engañado, por eso apoyáis a Podemos, pero yo creo que en el fondo no lo hacéis con mala intención".

Con esa introducción, Podemos pone en boca de Aznar una petición a los militantes de la formación morada para que no participen en las primarias que el partido de Pablo Iglesias está celebrando esta semana para ratificarle como candidato a La Moncloa y elegir al resto de candidatos al Congreso y al Senado ante un posible adelanto de las elecciones generales.

Lo hace, dice en el escrito el falso Aznar, "desde la confianza" que tiene "en que debajo de esa capa de mentiras populistas hay españoles de bien deseando salir". Y continúa: "Está en vuestras manos cortar por lo sano con esa costumbre antiespañola de hacer primarias que comenzasteis hace cinco años manipulados por vuestros execrables dirigentes y que ya se ha extendido como un virus por toda nuestra patria, afectando incluso a partidos demócratas, moderados y serios como el PP".

"Las cosas le van mucho mejor a España"

Pero más allá de eso, añade la misiva, el motivo que le ha empujado a dirigirse a las bases de Podemos es haber visto que cuando no participan en política "las cosas le van mucho mejor a España".

Así, alude a las elecciones andaluzas para afirmar que los militantes de Podemos se "quedaron" en casa y "ganaron los tres partidos centristas y constitucionalistas que van a defender los auténticos valores de nuestra patria y a trabajar sin descanso para devolver a España al pasado que nunca debió abandonar".

"Estamos muy cerca de volver a ese pasado glorioso, así que os ruego que esta vez os abstengáis de arruinarnos la fiesta a los españoles de verdad, como hicisteis cuando cometisteis la terrible imprudencia de acabar con el bipartidismo que tantas décadas de alegrías había dado a nuestro amado país", subraya. Y concluye: "Hacedlo por nuestro país. Sin vosotros, España va bien".

Los militantes de Podemos están convocados desde el pasado sábado y hasta el jueves a una votación telemática para elegir sus candidatos a las generales, y los principales dirigentes de la formación morada se han volcado en las redes sociales con llamadas a la participación.

Llamamientos que en las últimas horas han intensificado con eslóganes como "No votes si quieres que las cosas sigan igual", "Algunos prefieren que no votes para que el dinero siga decidiendo por todos" o "Si tú no eliges, eligen por ti".

La carta íntegra