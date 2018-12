La muerte presumiblemente violenta de Laura Luelmo, la profesora que salió a correr en la tarde del miércoles pasado en El Campillo (Huelva), ha movilizado a las mujeres españolas que hoy cambian su foto de perfil en redes como Whatsapp por ilustraciones en recuerdo de Luelmo y con lemas que reivindican la necesidad de garantizar la libertad de las mujeres en el espacio público.

El hallazgo de su cuerpo, semidesnudo en unos matorrales, ha hecho recordar casos anteriores como el asesinato de Leticia Rosino en Castrogonzalo, Zamora, que también fue asesinada por un hombre que intentó violarla. O el de Diana Quer, cuyo equipo de investigación está estos días en Huelva rastreando la zona para esclarecer el caso de la joven Laura Luelmo.

Todas ellas mujeres jóvenes que salieron solas a la calle y, previsiblemente también en este caso, fueron asaltadas. En redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) la población se ha volcado con ellas y en su recuerdo reclaman en numerosos mensajes la necesidad de que las mujeres puedan caminar, o correr, libres y seguras en el espacio público. Han utilizado para ello etiquetas como #Laurasomostodas y #Corrersinmiedoynocorrerpormiedo.

a

Lemas como "Vivas nos queremos" también recuerdan que aunque no será contabilizada esta muerte como violencia de género, hay un clamor por incorporar a la estadística todas las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, como son los casos anteriormente citados. La propia Laura Luelmo había retuiteado en su propia red social Twitter un mensaje en el que se podía leer: "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ESE es el problema".

Otra imagen a la que se está recurriendo para ilustrar el rechazo a la violencia machista es una ilustración hecha por Laura Luelmo con motivo del día 8 de marzo, día de la mujer. Pero, en redes, se pueden leer hoy además otros mensajes que interpelan directamente a los hombres: