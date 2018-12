El ex ministro García Margallo EUROPA PRESS

El ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo ha señalado que la "oportunidad" de España con Gibraltar "no está perdida", a pesar de que se ha "perdido una mano", ya que considera que en el acuerdo sobre el marco de relaciones futuras con Reino Unido se puede "remontar el partido y establecer la soberanía, que es el objetivo final".

Así se ha pronunciado este lunes García Margallo en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de impartir una conferencia en el Ateneo Mercantil de València, titulada 'Gibraltar, una oportunidad histórica'.

"Hay una oportunidad que todavía no está perdida, se ha perdido una mano con el acuerdo de divorcio, que es lo que se ha aprobado ahora, pero queda el acuerdo en que se fijará el marco de relaciones futuras, en el que podemos remontar el partido y establecer la soberanía, que es el objetivo final", ha sostenido el ex ministro.

García Margallo considera que Gibraltar tiene "importancia en sí mismo": "Lo perdimos en 1713, no hemos tenido una oportunidad como esta en 300 años y, probablemente, pasen otros 300 años hasta que volvamos a tenerla", ha apuntado.

"Gibraltar es el síntoma de una enfermedad nacional, la pérdida de

identidad nacional, que se está manifestando en Gibraltar, en Cataluña y en otros territorios de España. Hay que recuperar la idea de lo que es España, de nuestra identidad y la integridad territorial, que es capital fundamental en los tiempos líquidos en que vivimos", ha destacado el ex ministro.

"VOX NO SE HA SALIDO DEL MARCO CONSTITUCIONAL"

Asimismo, preguntado por la irrupción de Vox, considera que se está "simplificando enormemente" la situación actual. "No me gusta Vox, pero me gusta mucho menos el PDeCat, ERC y mucho menos Bildu", ha aseverado García Margallo, quien cree que se "ha roto la lógica de la concordia y el consenso en grandes temas por la lógica del enfrentamiento del frente populista".

"No soy de Vox, evidentemente, ni comparto muchas de las tesis de Vox, sí comparto las que se refieren a la unidad de España. Pero Vox, por ahora, no se ha salido del marco constitucional, lo más llamativo que ha propuesto es la revisión de la organización territorial, pero respetando siempre las reglas del juego. Los señores que apoyan a Sánchez, PDeCat, ERC, por no hablar de Bildu, se han salido claramente del marco constitucional. Lo que pretenden es dinamitar la transición y la constitución española, sustituyéndolo por una legitimidad que entronca directamente con la Segunda República", ha asegurado.

"NO SOY PARTIDARIO DE PRISIONES PROVISIONALES LARGAS"

Asimismo, en cuanto a la situación de los políticos presos de Cataluña ha apuntado que no es "partidario de prisiones provisionales largas" y ha lamentado que la justicia sea "lenta", aunque cree que es "aplicable a todos los delitos".

"Que hay que juzgar esto es evidente, ningún estado renuncia a que alguien quiebre las reglas del juego, el marco que todos los españoles nos hemos dado desde hace 40 años, y que se vaya de rositas a su casa, eso es completamente absurdo", ha subrayado el ex ministro.

Así, ha opinado que "un golpe de estado técnicamente quiere decir intentar alterar la constitución por procedimientos no establecidos en la constitución, exactamente lo que ha pasado en Cataluña".

"Si se quiere incluir el derecho de autodeterminación en Cataluña, si se apuesta por la secesión unilateral de territorios de España, se hace modificando la constitución. El atajo que ha cogido el secesionismo unilateral es un golpe de estado, una quiebra institucional, probablemente el delito más grave que se puede cometer en España", ha sostenido.