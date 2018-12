Los equipos negociadores de Partido Popular y Ciudadanos, encabezados por Juanma Moreno (c) y Juan Marín (al fondo). EFE/Julio Muñoz

Sin acuerdo. Así finalizó la segunda reunión mantenida este lunes entre el PP-A y Cs para avanzar en la gobernabilidad de Andalucía, un proceso que pasa, en primer lugar, por alcanzar un pacto programático.

Tanto el candidato popular, Juanma Moreno, como el de la formación naranja, Juan Marín, se mostraron "optimistas" y "convencidos" de que ese acuerdo llegará en las próximas 48 horas, ya que en la tarde de este lunes se produjo un "sustancial avance". Sin embargo, ambos reconocieron la existencia de "discrepancias".

La primera de ellas gira en torno a cuestiones de regeneración democrática. Marín explicó al término del encuentro, que se prolongó durante casi tres horas, que ellos no se moverán "ni un milímetro en todo lo dicho hasta ahora", sobre todo en lo que a la supresión de los aforamientos se refiere. Cs insiste en llevar a cabo dicha eliminación en el ámbito autonómico, mientras que los populares defienden que debe haber "igualdad entre todos los españoles" y que, por lo tanto, esta reforma debe abordarse desde el ámbito nacional a través de la "reforma de la Constitución".

Entre las discrepancias en este ámbito, Marín también hizo referencia a la limitación de mandatos, que su partido fija en ocho años, y la designación de determinados cargos del Gobierno andaluz –los que estén por debajo del nivel 30–. En cuanto a esto último, Moreno no hizo comentario alguno, pero negó la existencia de diferencias respecto a la limitación de mandatos. "Ha debido haber una mala interpretación porque nosotros apostamos por ello", señaló.

El resto de medidas no parecen, a priori, un problema. "Hay un gran número de propuestas, más de 80, y en todo no estamos de acuerdo, pero son cosas que se pueden limar. Yo quiero llegar a un acuerdo", aseguró el candidato de Cs. No obstante, ambos candidatos dejaron entrever que existe un escollo mayor en lo que a la constitución de la Mesa del Parlamento se refiere.

"El acuerdo tiene que venir del bloque constitucionalista", remarcó Marín, que insistió en que "la fórmula es que el PSOE tome la decisión para que la Mesa salga adelante". Tras insistir en que Cs "no va a pactar" con los socialistas, sí manifestó que "para llegar a un acuerdo sobre la Mesa sería necesario que el PSOE se abstenga".

Por su parte, Moreno afirmó que Cs "busca la participación del PSOE en el cambio" pero, aunque aseguró "respetar" dicha postura, aclaró que "eso no es posible". Y es que, en su opinión, "el PSOE va a participar pasivamente poniendo palos en las ruedas de todos los cambios que se quieran hacer".

Fecha límite: 26 de diciembre

La fecha límite marcada por ambas formaciones para llegar a un acuerdo sobre la Mesa es el 26 de diciembre, un día antes de la constitución del Parlamento andaluz. Si llegado ese día no hay pacto, "cada uno votará lo que quiera", dijo Marín.

Moreno fue más tajante: "Si no hay acuerdo de Gobierno en esa fecha, va a haber un fracaso descomunal y algunos tendrán que dar explicaciones". Para el popular, los "ritmos" de su partido y el de Cs son diferentes. "El cambio es urgente en Andalucía. Estamos en una parálisis que no puede durar mucho más", señaló, y se lamentó de lo "lentas" que están siendo las negociaciones.

Sí acordaron, a petición de Cs, establecer un calendario en el que se concreten las actuaciones y medidas a llevar a cabo en los primeros cien días de Gobierno.

El PSOE pide a C's que no "blanquee a la derecha"

En cuanto al resto de fuerzas, el PSOE-A volvió este lunes a instar a Cs a que "no siga blanqueando a la ultraderecha" y que "aclare si quiere estar con la extrema derecha o con los partidos que defienden la igualdad y los derechos sociales".

Desde Ferraz, acusaron al expresidente del Gobierno José María Aznar de ser "el padre que tutela" la actuación de las "tres derechas" en Andalucía y consideró "muy poco constitucional querer abrazar los principios de la ultraderecha". Además, se mostraron "preocupados" porque la futura Junta se esté "tutelando desde Madrid" y advirtieron que "Andalucía no puede ser el botín que se repartan las derechas".

Por su parte, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que la confluencia estará "muy alerta" a las reuniones entre el PP y Cs y que no aceptará que derechos ya conquistados "sean moneda de cambio" para formar Gobierno.