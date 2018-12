Ana es incapaz de hablar en condiciones y por momentos es difícil entender lo que dice. La infección se ha extendido tanto por su boca que masticar las sílabas le produce un dolor insoportable. Hay que remontarse a 2016 para entender cuándo y por qué empezó el sufrimiento. Fue en febrero de ese año. Acudió a iDental por molestias en un colmillo y salió de allí endeudada... y sin dientes. Sin sus dientes sanos.

Primero llegó la negligencia, después los dolores y por último el desamparo. Porque cuando iDental–la cadena de clínicas low cost que se anunciaba como "dentistas con corazón"– echó el cierre en verano y sin previo aviso, Ana se quedó sin dentista, sin dinero y con la boca destrozada. Y como ella, decenas de miles de pacientes que firmaron créditos por tratamientos inacabados.

Ahora, seis meses después de que saltara el mayor escándalo odontológico de España, los afectados denuncian su desatención. "Seguimos como al principio, solos", critica a 20minutos Pilar, una madrileña que no desiste en su lucha. "La gente está abandonada como paciente y como persona", comenta Miguel Ángel Font, del despacho Legem Abogados, que lleva los casos de unos 300 afectados. "Se han hecho verdaderas carnicerías", asegura.

"No quiero seguir viviendo así"

Ana lo sabe bien. Su historia de desencuentros con iDental es extensa. Le dejaron sin dientes sanos y le colocaron unos implantes en el paladar que le provocaron la rotura del hueso, según cuenta. Con el tiempo, los implantes se cayeron y ahora en lugar de dientes tiene dolor e infecciones.

"No tengo solución", asegura con la tristeza de quien ha perdido toda esperanza. Este problema le afecta al hablar y al comer, pero también a la hora de relacionarse. "Antes salía, pero ya no. Mi boca huele mal por las infecciones y por eso no quiero hablar con nadie. Me voy apartando de mis amistades". Las secuelas son físicas, pero también psicológicas. Esta pensionista de 60 años lleva 3 en tratamiento psiquiátrico porque no quiere "seguir viviendo así".

El hermano de Pili, una enfermera de Valencia, también sufrió la desprotección y los problemas que critica Ana. "Se suicidó. Era un enfermo mental, pero la situación con iDental no ayudó en nada", recuerda. "Él siguió pagando aunque no le pusieron los dientes y no podía ni comer. Nadie le contestaba ni le hacía caso". Fue hace precisamente un año cuando ocurrió el trágico suceso y la deuda, un crédito de 3.800 euros, recayó sobre ella, la tutora legal. "Al poco decidí dejar de pagar porque ya les había pagado bastante y mi hermano ya no estaba". Entonces empezó una campaña de "acoso y derribo" contra ella. "Me llamaban, me mandaban WhatsApps... Me llegaron a decir que me iban a embargar la nómina".

"Estamos observando una campaña de acoso"

Las presiones por parte de los bancos y las financieras para saldar el préstamo que les debía arreglar la boca, y que en realidad les destrozó la vida, se repite en otros afectados. "Estamos observando desde hace mucho tiempo una campaña de acoso y ostigamiento constante, telefónico, por email... No por parte de los bancos, sino por parte de las gestoras que se dedican a lo que es el cobro. En verano nos vimos obligados a poner denuncias en la Guardia Civil", detalla el abogado Miguel Ángel Font.

¿Pero hasta qué punto esto es legal? "En la forma sería discutible, no hay una ley que regule cómo se debe hacer el cobro, lo que ocurre es que está siendo demasiado agresivo. Llaman a horas nocturnas, fines de semana incluso... Se está produciendo una invasión agresiva"». A su juicio, los bancos "no están actuando ni de una forma racional ni compresiva con los afectados".

Los expertos aconsejan a quienes siguen pagando el crédito que no dejen de hacerlo con el fin de evitar una campaña de acoso. La reclamación llegará después en los juzgados. "En la parte civil hemos celebrado 11 juicios, de los que hemos ganado 10 contra los bancos", explica Font. "iDental no suele presentarse nunca".