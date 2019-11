Las mejores frases para pronunciar en 'Thanksgiving' y tener con tus amigos y familia un feliz Día de Acción de Gracias

- A menudo damos por hecho las mismas cosas que más merecen nuestra gratitud.- Siempre en el Día de Acción de Gracias, el corazón se encuentra el camino a casa.- Es imposible ser negativo mientras damos gracias.- Prefiero ser capaz de apreciar las cosas que no puedo tener, que tener cosas que no soy capaz de apreciar.- Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por otros y el mundo permanece y es inmortal.- Las raíces de toda mentira piadosa yacen el suelo de su agradecimiento por la bondad.- Sé agradecido por lo que tienes; y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca, nunca tendrás suficiente.- Si un hombre no está agradecido por lo que tiene, es probable que no llegue a estar agradecidos por lo que va a conseguir.- Sólo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro.- Tenemos que encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestras vidas.