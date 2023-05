¿Quedamos para votar?

Me gustan los días de elecciones, me encanta el ritual de bajar al colegio electoral, buscar la mesa, coger las papeletas, entregar el DNI y dejar caer los sobres dentro de la urna. Podría decir que hasta me emociono cada vez que lo hago. Es lo que hay.

Me gusta ir a tomar el aperitivo después y comentar con mis amigos, arreglar este mundo y vaticinar resultados que casi nunca se cumplen… cosas de idealistas.

No concibo no ejercer mi derecho al voto y lo hago con orgullo, os animo desde aquí a hacerlo. Siempre te encuentras con gente a la que hace mucho que no ves, o a tu vecina de toda la vida, al profesor de tu hijo… y puede que hasta le haya tocado mesa al del grupo de 'whatsapp' de padres del colegio que te cae fatal (pequeño placer). Oye, pues ya tienes el domingo arreglado.

Lo mejor es lo de después, aunque el resultado se te atragante o aunque lo aplaudas. El recuento, los escaños que bajan y suben, que cambian de color… Las caras de los vencedores, el rictus de los vencidos. Los que se retiran, los que siguen, los que se preparan para la oposición o los que ansían ser la bisagra de lo que quiera que ocurra.

La emoción del casi, la desilusión del no pudo ser y la necesidad de recomponerse para seguir trabajando.

El domingo hay elecciones, vayamos a votar con la alegría de poder elegir, porque no nos olvidemos nunca de que elegimos entre todos. El vino de después no, ese solo lo eliges tú.