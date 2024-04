Zendaya se marca tres lookazos para presentar 'Challengers' en París

Unas semanas después de la presentación de Dune II en París, Zendaya ha vuelto a Europa para una nueva promoción. En esta ocasión, la actriz está en la capital francesa para hablar de su nueva película Challengers. En pocas horas la actriz ha deslumbrado con tres looks completamente diferentes pero de lo más estilosos y sensuales.

Zendaya sorprendió hace unos días con su nuevo pelo rubio y en París hemos podido comprobar que aún lo sigue llevando de ese tono y ha demostrado que se puede jugar también mucho con los peinados a la hora de vestir y que con estas combinaciones los resultados son aún más espectaculares.

Zendaya apuesta por un look sesentero para el día

Zendaya, con look sesentero en la presentación de Challengers en París. Marc Piasecki / Getty Images

Zendaya y su estilista de confianza Law Roach están que no paran. Los estilismos que están escogiendo para los diferentes eventos a los que asiste la actriz no dejan indiferente a nadie y en esta ocasión en París, no iba a ser menos.

Para la promoción durante la mañana de 'Challengers', Zendaya ha apostado por un vestido corto de aire retro con cuadros verdes y blancos. Se trata de un diseño de Louis Vuitton de la colección primavera/verano 2013. Lo ha combinado con unos zapatos de tacón blanco y joyas de Bulgari.

En cuanto al peinado, la actriz ha escogido un recogido con una banda blanca en la cabeza y el flequillo ladeado. Un peinado que hacía el look muy sesentero.

Look monocolor satinado

Zendaya con un look monocolor satinado en la presentación a la prensa de 'Challengers' en París. Marc Piasecki / Getty Images

Poco rato después de su vestido sesentero, Zendaya ha dado un giro total a su look y ha lucido un conjunto de dos piezas monocolor satinado en color verde lima. El diseño también era de Marc Jacobs para Louis Vuitton y lo ha combinado con unos zapatos de plataforma plateados y de esencia futurista.

La actriz le ha dado un toque sensual al aparecer ante la prensa con algunos de los botones de la camisa desabrochados.

Para este posado ante los medios, Zendaya ha elegido llevar su melena suelta con el flequillo en onda ladeado.

El todo al blanco de Zendaya

Zendaya, con un vestido blanco en la presentación de 'Challengers' en París. Marc Piasecki / Getty Images

La última aparición de Zendaya en París ha tenido lugar para la proyección de la película 'Challengers'. La estadounidense ha elegido un vestido blanco, también de Louis Vuitton, aunque esta vez se trata de un diseño de Nicholas Ghesquière compuesto por un bustier de cuero y una falda larga de gasa drapeada y que se ajustaba con un cinturón blanco de cuero. La actriz lo combinaba con un collar y pendientes de Bulgari.

En cuanto al pelo, Zendaya se ha puesto unas extensiones ya que lucía una larga melena suelta.

La actriz ha llevado tres looks muy diferentes en pocas horas en París, ¿cuál te gusta más?

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.