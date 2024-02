Zendaya desata la locura con el escote 'underboob' más atrevido

Si algo tenemos por seguro es que si Zendaya no se hubiese dedicado a la actuación, habría sido modelo. Los vídeos del 'making of' de sus sesiones de fotos con poses profesionales que le salen completamente naturales, su belleza, su altura -mide 1,78 metros- y su gran sentido del gusto a la hora de vestir la habrían hecho una de las grandes 'top models' de nuestra época.

Sin embargo, esto no resta su talento como actriz, sorprendiéndonos en Euphoria, Spiderman, El gran showman (donde nos demuestra su don para cantar) y Dune, que en un mes estrena su segunda entrega. Para promocionarla, el casting ha empezado su gira de presentaciones y en México nos ha dejado un look impactante con uno de los escotes más atrevidos que ha llevado hasta ahora.

A Zendaya siempre le ha gustado impactar con sus estilismos, ya sea con el flequillo postizo que estrenó en la Semana de la Alta Costura de París o con un escote imposible que casi nadie se atrevería a llevar, pero que ella supo defender a la perfección. Esta ocasión no ha sido diferente y a la presentación de la película ha vuelto a sorprender con un escote complicado.

La que da vida a Chani en la cinta posaba junto al resto de sus compañeros con un estilismo de fuera de este mundo, con una falda y un jersey un tanto peculiares.

Zendaya en la premier de 'Dune 2' en México Getty Images

Zendaya se atrevió con un diseño hecho a medida de Bottega Venneta, formado por un jersey de cuello alto extra 'oversize' y 'cropped', con un corte tan alto que nos sorprendía con un escote 'urderboob' que incendió las redes sociales.

El estilismo lo completó con una falda de estilo traje con abertura lateral, largo XL, bolsillos falsos y de talle alto, que se ceñía al cuerpo con un cinturón extra ancho de piel de avestruz. Todo formaba un 'total look' marrón apagado, a excepción de los zapatos: negros y con pulsera de brillantes.

En cuanto a su pelo, la artista parece que nos ha querido volver a engañar, apuntándose al falso 'bob' -que también ha llevado la reina Letizia- y que es extremadamente favorecedor.

¿Ha copiado Zendaya a Rosalía?

Rosalía en los premios Women in Music de Billboard Instagram / @billboard

Nada más ver este look de la actriz no hemos podido evitar acordarnos del estilismo que llevó Rosalía en los premios Women in Music de Billboard y, aunque las comparaciones son odiosas, lo cierto es que ambos son muy similares.

La catalana posó en la alfombra roja con un jersey de escote 'underboob' (algo más pronunciado que el de Zendaya) sobre un vestido transparente con pedrería de color negro y, debajo, solo unas bragas a tono, apostando por la tendencia 'no pants'.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.