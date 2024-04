Zendaya demuestra que llevar un escote hasta el ombligo a un evento sí puede ser elegante

Tras gira mundial de Dune: Parte 2, donde Zendaya nos regaló los looks más espectaculares que hemos visto en una premiere, llega la promoción de Challengers, su nuevo proyecto. Sin un pequeño descanso entre medias, la actriz vuelve a recorrerse el globo junto a sus nuevos coprotagonistas.

Esta nueva cinta, que mezcla el deporte con el amor, cuenta la historia de Tashi Duncan (Zendaya), una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y casada con un campeón en mala racha (Mike Faist). "La estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor), su ex mejor amigo y exnovio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar", explica la sinopsis oficial.

Para promocionarla, la protagonista se ha dejado ver en Sídney —donde estrenó melena rubia— con un look de firma española que rendía homenaje al tenis, aunque fue en París donde lo dio todo. Allí, Zendaya integró este deporte de una manera más sutil, utilizando en sus estilismos los colores de la pelota, verde y blanco.

Un escote imposible

Ahora, Zendaya se encuentra en Roma y nos ha dejado con uno de sus estilismos más impactante hasta el momento, dejando claro que se puede ser elegante llevando un escote hasta el ombligo.

Zendaya en la premiere de 'Challengers' en Roma Getty Images

Se trata de un impecable conjunto blanco de falda con abertura y 'blazer' firmado por Calvin Klein, un estilismo ideal para cualquier ocasión, pero que Zendaya ya llevado al extremo al no ponerse nada debajo. ¿El resultado? Un profundo escote que recorre su torso de arriba a abajo.

Para 'vestir' más la parte de arriba, la actriz ha preferido por un collar con forma de serpiente en lugar de un 'top', adoptando la tendencia 'braless' en todo su esplendor. Los accesorios plateados —como los anillos y pendientes— se sumaban a la última tendencia que declara la guerra a la joyería dorada y todo era, como no podía ser de otra forma, de Bvlgari.

Unos zapatos que han 'roto' internet

No obstante, este no ha sido el único look que nos ha dejado Zendaya en Roma. Ayer por la mañana posaba junto a sus coprotagonistas en una de las terrazas de la ciudad eterna con un vestido de tenis y, de nuevo, un escote imposible, esta vez de pico.

Zendaya en el 'photocall' de 'Challengers' en Roma EFE

Aunque parezca sorprendente, no fue el vestido de lentejuelas plateadas y firmado por Loewe lo que más llamó la atención de todo su estilismo, sino que fueron sus zapatos. Si bien en un primer vistazo parecen unos 'stilletos' blancos normales, tenían un detalle que los hacía extremadamente originales.

Los zapatos de Zendaya en la presentación de 'Challengers' en Roma EFE

En las últimas temporadas, a Loewe le ha dado por diseñar zapatos muy extravagantes, desde forrados con globos, con césped por encima hasta tacones con forma de globo, de rosa, de vela de cumpleaños e incluso de huevo roto. No es de extrañar que Zendaya haya recurrido a esta firma para llevar unos salones con pelotas de tenis insertadas en el tacón.

No tardó mucho en que la foto de los zapatos corriera como la pólvora en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos 'fashion' más comentado de toda la premiere de Challengers.

