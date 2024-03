Las novedades de Zara mujer sin las que no vas a querer quedarte esta primavera

Ni los inusuales cambios de temperatura que van del calor al frío van a evitar que buceemos en las novedades de primavera de Zara para adelantar el calorcito. Aunque sea en nuestra mente, nos adelantamos a la temporada del buen tiempo con prendas que nos llevan de los recuerdos del colegio a un verano anticipado cerca de la costa: mix de estampados marineros, faldas de tablas y un toque de color tendencia que no puedes permitirte dejar escapar.

Novedades de primavera de Zara que debes fichar

Un chaleco de traje diferente, con una espalda descubierta, es la prenda que abre estas novedades primaverales de Zara. De la oficina a un 'afterwork', siempre perfecta con esta pieza formal por la parte delantera y provocativa por detrás. (Precio: 29,95 €. Ref. 1608/123).

Un pantalón vaquero amplio con detalles que lo diferencian de cualquier otro gracias a sus pespuntes en contraste y sus costuras centrales que afinan la pierna y estilizan la silueta. Su bajo tan amplio es ideal para combinar con un tacón alto, pero también con deportivas si quieres ir cómoda. (Precio: 29,95 €. Ref. 5862/058).

El vestido negro perfecto, existe y es este de las novedades de primavera de Zara. Es corto, con manga sisa y un fruncido lateral que estilizada la zona del vientre. No puede faltar en tu armario y será ideal para renovar tu cápsula atemporal. (Precio: 29,95 €. Ref. 2638/620).

Una blusa cruzada semitransparente de aires bohemios para dar la bienvenida a la nueva temporada y no caer en la mítica camisa blanca que todas ya tenemos. Llévala con un top de encaje debajo para ese aire femenino o sin nada para un estilismo más provocador. (Precio: 27,95 €. Ref. 9878/063).

Un pantalón de pinzas diferente, de corte carrot y en color khaki claro para dejar atrás el mítico de traje en negro que has llevado todo el invierno. Hace 'match' con jerséis crudos o blusas bohemias para quitar formalidad a su silueta. (Precio: 27,95 €. Ref. 9929/038)

Un vestido de punto, cuello barco y rayas marineras te va a transportar a la costa aunque lo combines con botas a la rodilla en color marrón los primeros días de la nueva temporada. Su canalé es de lo más gustoso y la manga larga ceñida estiliza los brazos a pesar de llevar un estampado horizontal. (Precio: 29,95 €. Ref. 8779/167).

Un body ceñido de color rojo y con cuello perkins es una prenda que no podía faltar en esta lista de novedades destacadas. No solo por lo tendencia del fogoso color, también porque la manga corta y su ajuste al cuerpo es de lo más favorecedor. Un toque futurista que combinará genial, por qué no, con prendas clásicas como una minifalda de tablas. (Precio: 15,95 €. Ref. 5039/171).

Una falda de tablas corta, muy corta, como aquella que llevabas en tu etapa de colegio y que como adelantábamos va a combinar muy bien con piezas futuristas (como el anterior body rojo) pero también con clásicos jerséis de punto o camisas Oxford. El zapato que sí o sí deberás usar: unos mocasines o náuticos. (Precio: 45,95 €. Ref. 2135/411).

