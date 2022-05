Estos son los zapatos de invitada de Zara por menos de 50 € que querrás llevar durante todo el verano

Si viste este artículo, ya tendrás escogido el vestido para ser la invitada perfecta por menos de 40 € y aunque parezca que ya está todo listo, falta el importante detalle de los zapatos.

Al igual que los vestidos (y el sujetador ideal), el calzado es fundamental para conseguir el mejor look de invitada y debemos invertir un poco más en ellos por la salud de nuestros pies. Ir cómoda es esencial, pero también lo es no gastarnos demasiado y evitar que se queden guardados en la caja hasta el próximo evento.

Sin embargo, elegir los mejores zapatos para este tipo de eventos no es una tarea sencilla y terminamos cayendo en muchos errores que podríamos haber evitado fácilmente si hubiéramos seguido los consejos precisos.

Cómo escoger el calzado ideal para una boda

Antes de decantarnos por un zapato de invitada, debemos tener en cuenta varias cosas. Una de las más importantes (y uno de los errores que más se cometen), es no estrenar los zapatos ese mismo día. Al principio, todos los zapatos son rígidos e incómodos, por ello debemos 'domarlos' un par de días antes para que sean cómodos y podamos aguantar con ellos toda la boda. Eso sí, olvídate de los taconazos tipo 'stiletto'.

Otra opción a tener en cuenta siempre, es llevar un calzado bajo de repuesto con el que darlo todo en la pista de baile sin el dolor que causan los tacones.

El color es algo que suele preocupar a la hora de escoger los zapatos, así que si combinarlos no es lo tuyo, mejor decántate por unos de color 'nude'. Por otro lado, no caigas en la tendencia pasada de moda de llevar los zapatos y el bolso del mismo tono. Fue una moda que se ha quedado muy antigua. Si de verdad quieres marcarte el súper look de invitada, apuesta por zapatos que complementen al vestido y busca un bolso del color opuesto.

Zapatos tendencia de invitada 'low cost'

Como viene siendo costumbre, Zara se ha convertido en nuestra tienda de cabecera para encontrar los estilismos más formales (pero en tendencia) por menos dinero que en las tiendas convencionales, por lo que, para que no tengas que estar buceando en la página web por los mejores zapatos, te dejamos una selección de sandalias ideales con las que ser la invitada perfecta por menos de 50 €.

Sandalias de piel con tiras de brillos ZARA

Como hemos dicho antes, es imposible fallar con un calzado en color 'nude' y si a eso le sumamos 'brilli brilli', mucho mejor. Estas sandalias de tacón sensato y tiras de strass combinan con todo, incluidos nuestros looks veraniegos. PVP: 49,95 €.

Mules de tacón con adorno ZARA



Si estás buscando un zapato más llamativo, estos mules de raso en color berenjena son ideales. Cuentan con un detalle metálico con brillos a tono en la parte delantera que enamoraría a la mismísima Carrie Bradshaw. PVP: 49,95 €.

Zapato destalonado con adorno ZARA

Si tu vestido tiene algo de verde o amarillo, deja de buscar porque hemos dado con el zapato ideal. Se trata de unos salones destalonados de raso con un adorno precioso en la parte delantera. Si bien son un poquito altos, se lo perdonamos llevando unos zapatos de emergencia en el bolso. PVP: 49,95 €.

Zapato destalonado atado con lentejuelas ZARA

Otros que también son ideales son estos zapatos en azul metálico, destalonados, de tacón sensato, que se atan al tobillo y con muchas (muchas) lentejuelas. PVP: 49,95 €.

Zapato destalonado con adorno ZARA

Si creías que no se podía ir de plano a una boda, te equivocas y estos zapatos son la prueba. Con un diseño divertido y elegante, estos salones bajos destalonados te convertirán en el centro de todas las miradas. PVP: 49,95 €.

Bailarina destalonada con brillos ZARA

Por último, estas bailarinas nude serán tus mejores amigas si los tacones no son lo tuyo y buscas ir cómoda todo el tiempo. Con detalles de brillos en la puntera, destalonadas y ajustadas al tobillo, no habrá boda ni paseo marítimo que se te resista. PVP: 39,95 €.