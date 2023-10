Converse lanza las zapatillas deportivas perfectas para los días de lluvia

Con la llegada de las primeras lluvias del otoño, toca hacer el cambio de armario y guardar las sandalias hasta el próximo verano. Una despedida temporal que va, sin embargo, de la mano de una bienvenida que nos encanta: es hora de recuperar las zapatillas de deporte y comprobar cuáles son tendencia en el street style.

Si hace unos meses, todas las insiders estaban detrás de la imitación low cost de Zara de las míticas Gazelle, parece que ahora las búsquedas se concentran en modelos aptos para los días de lluvia. Por eso, no es de extrañar que las nuevas Converse impermeables se hayan colado entre las favoritas para la temporada otoño-invierno. Y es que, a diferencia de las tipo bota de tela, están fabricadas de una piel sintética que repele el agua.

¿Cómo se llaman las nuevas Converse?

Además de la tela impermeable, destacan por la suela track con plataforma. Converse

Las nuevas Converse impermeables que están causando sensación entre las amantes de las zapatillas deportivas son las Run Star Hike Platform Leather. Un modelo que ya formaba parte del catálogo de la marca pero que apuesta por la renovación este otoño cambiando el tejido de la bota: en vez de tela, la parte superior es de piel flor repelente al agua.

Además del corte alto, estas Converse tienen una gran plataforma dentada extragrande que ofrece una protección completa, aislando el pie del suelo, del frío y de la lluvia. Eso sí, sin fallar a la ventilación del pie: tienen un forro de malla para una mayor transpirabilidad.

Disponibles en todas las tallas, desde la 35 a la 47, y por 130 euros, estas zapatillas de deporte cumplen todos los requisitos para agotarse pronto. El color, crudo en contraste con el blanco de la suela y con textura en relieve para darle un toque original que potenciará cualquier estilismo del street style.

Aunque el lanzamiento de las Run Star Hike Platform Leather de Converse es la noticia que todas queríamos leer, no son las únicas zapatillas deportivas impermeables de la marca. En la web, de hecho, hay una categoría donde reúnen todas las que repelen el agua y que, por tanto, son perfectas para el otoño, como las Chuck Taylor All Star Lugged 2.0 Counter Climate, las Chuck Taylor All Star City Trek o All Star Lugged 2.0 Platform Counter Climate Extra High, entre otras propuestas.

